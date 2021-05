KNHS publiceert extra lange longlist voor Tokio

Over 100 dagen beginnen de Olympische Spelen in Tokio. Waar normaal de contouren van teams zich rond deze tijd af beginnen te tekenen, is de longlist van de TeamNL bondscoaches van de paardensport nu nog lang. De coronacrisis en uitbraak van het Rhinopneumonie virus maken de selectie extra lastig. De KNHS publiceerde vandaag de extra lange longlists.