Kopzorgen bij dressuurruiters in Tokio over startlijst Grand Prix

Discussie op de Olympische Spelen Tokio over de startlijst van de Grand Prix: die wil de FEI pas ná de vetcheck op vrijdag publiceren en zo weten de dressuurruiters dus tot vrijdag niet of ze zaterdag of zondag moeten starten. Dat kán niet vindt de International Dressage Riders Club en voorzitter Klaus Roeser zet druk op de FEI om in ieder geval al voor vrijdag met een ontwerp te komen.

Het nieuwe format maakt het maken van een startlijst niet makkelijk. In de Grand Prix (de individuele kwalificatie voor de kür) wordt gereden in groepen die worden gemaakt op basis van de wereldranglijst. To zo ver geen probleem.

Maar het systeem zegt ook dat twee ruiters van hetzelfde land niet in dezelfde groep mogen starten. Voor Duitsland is dat bijvoorbeeld een probleem: de drie Duitse amazones (Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl en Dorothee Schneider) zouden op basis van de wereldranglijst in dezelfde groep uitkomen. Dat mag niet en zo moet er dus geschoven worden met ruiters. De FEI heeft niet bekend gemaakt hoe er geschoven wordt en zodoende is het ook niet duidelijk of een start zich van zaterdag naar zondag kan verplaatsen. Voor de ruiters is dat (vanzelfsprekend in verband met de trainingsopbouw) onacceptabel.

Ontwerp vóór vetcheck

Op een spontaan belegde vergadering van de IDRC (alle bestuurleden waren toch aanwezig) werd dat onderwerp besproken. Klaus Roeser, voorzitter van de IDRC en chef d’equipe van Duitsland, is vervolgens naar de FEI gegaan en heeft bedongen dat er vóór de vetcheck al een ontwerp komt van de startlijst.

Na de vetcheck kunnen er zich nog wijzigingen voordoen (als paarden niet fit zijn), maar de ruiters hebben zo al wel een idee. Roeser meldt in zijn blog op dressursport-deutschland.de dat FEI secretaris-generaal Sabrina Ibanez zich inspant om het te regelen. Of dat gaat lukken is nog niet bekend.

Bron: dressursport-deutschland.de