Larissa Pauluis stuurt bijzondere boodschap aan overleden echtgenoot: ‘Ik heb het je beloofd’

Toen Larissa Pauluis vandaag haar Grand Prix op de Olympische Spelen in Parijs beëindigd had, stuurde ze een bijzonder bericht naar haar overleden echtgenoot Grégoire Naslin. Aan de binnenkant van haar handschoenen stond een rood hart met de tekst: 'Ik heb het je beloofd' en 'Ik heb het gedaan'.

“Toen ik wist dat hij niet bij mij zou blijven, beloofde ik hem dat ik in Parijs zou zijn op de Olympische Spelen. Ik zei: ‘Ik beloof het je, ik beloof het je, voor altijd’. Het was een echte uitdaging, want hij heeft mij nog nooit een Grand Prix zien rijden, maar ik ben hier, dus het is geweldig”, aldus een geëmotioneerde Larissa Pauluis.

Paard dat niemand wilde

Larissa kocht Flambeau (v. Ampère) vijf jaar geleden, voordat Grégoire in 2020 stierf aan een hartaanval. “Hij was een paard dat niemand wilde, omdat hij zo wild was en zo ingewikkeld om mee te werken”, vervolgt Pauluis. “In het begin zei ik dat ik niet in hem geloofde, maar het was mijn man die zei: ‘Je moet het proberen, want hij heeft een bepaalde kwaliteit.'”

Niet te geloven

Flambeau liep in 2021 al op de Spelen en nu op zijn tweede Spelen in Parijs. “Na twee jaar, toen we met piaffe en passage begonnen, kwamen we erachter dat Flambeau heel getalenteerd was. Het zat in het paard, maar met werk en met veel geduld is het gelukt. Hij was heel sensibel, heel angstig. Vier jaar geleden kon hij niet langs een bloem lopen en nu betreedt hij voor de Olympische Spelen een arena als deze. Het is niet te geloven.”

Bron: H&H

Video: Eurosport / HBO Max