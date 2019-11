Lars Petersen over weersomstandigheden Tokio: ‘Dit klimaat kan als een blokkade voelen’

Met gemiddelde maximumtemperaturen van 31,6 graden Celsius tot wel 35 graden Celsius met een luchtvochtigheid van meer dan 70%, gaat Tokio nu al de boeken in als Olympische Spelen met het meest uitdagende klimaat. Lars Petersen nam in 1996 deel aan de Spelen in Atlanta, waar vergelijkbare omstandigheden waren: "Als paarden nog nooit eerder een dergelijk klimaat hebben ervaren, kan het als een enorme blokkade voelen."

Petersen is zich nu als coach van de Agnete Kirk Thinggaard en Daniel Bachmann Andersen aan het voorbereiden op Tokio. De Deense ruiter en trainer heeft zijn onderkomen vandaag de dag in Wellington (Florida), waar de weersomstandigheden ’s zomers gelijk zijn aan die in Tokio. Zijn advies luidde: kom naar Florida. Kirk Thinggaard volgt dat advies op, maar Bachmann Andersen kan de hengsten van stoeterij Blue Hors niet verplaatsen in verband met hun dekverplichtingen.

Te zwaar

Petersen haalt ’s zomers geen paarden meer van Europa naar Florida, omdat de temperaturen en luchtvochtigheid dan te zwaar voor hen zijn. Volgens Petersen hadden sommige paarden op de Wereldruiterspelen van vorig jaar in Tryon al last van de warmte, ook al was het toen in september. “Van Europa naar Tokio gaan, is iets waar sommige paarden echt moeite mee zullen hebben. De ene kan er beter mee omgaan dan de ander.”

‘Niet als excuus gebruiken’

Steffen Peters nam in 1996 deel aan de Spelen in Atlanta en in 2008 in Hong Kong. Nu aast hij op een teamplaats voor Tokio en bereidt zich voor door zijn warm-ups steeds meer te verkorten. “Ik denk niet dat we de weersomstandigheden na afloop als een excuus mogen gebruiken. We weten dat het heet en drukkend zal zijn. Onze paarden en wijzelf moeten fit zijn.”

Veel zorgen

De FEI werkt inmiddels al drie jaar samen met één van de meest toonaangevende experts op het gebied van paardensport in uitdagende klimaten en heeft een uitgebreid en gedetailleerd rapport opgesteld over de voorbereiding op de Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft zelfs zulke zorgen om de temperaturen, dat de marathon en endurance zijn verplaats naar een meer noordelijke stad en de starttijd van de cross met een uur vervroegd is.

Maatregelen voor mens en dier

De stallen zijn volledig uitgerust met airconditioning en de trainingen en wedstrijd staan of ’s ochtends vroeg, of ’s avonds onder kunstlicht op de planning. Een topteam van veterinairen houdt paarden nauwlettend in de gaten en er zullen vele koelmogelijkheden zijn. Voor mensen zijn er speciale koeltenten en -ruimtes en toeschouwers mogen hun eigen flessen met water meenemen.

Bron: Dressage News