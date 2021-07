Last minute wissel in Tokio: Austin O’Connor vervangt Cathal Daniels

Vlak voor de aanvang van het eerste onderdeel op de Olympische Spelen in Tokio heeft het Ierse eventingteam een noodgedwongen wissel moeten toepassen. Cathal Daniels, die deel uitmaakte van het zilveren team op de WEG van 2018 en individueel brons won op het EK van 2019, heeft zich vanwege gezondheidsproblemen van zijn paard Rioghan Rua (v. Jack of Diamonds) terug moeten trekken. Het duo wordt vervangen door meereizende reserve Austin O’Connor met Colorado Blue (v. Jaguar Mail).

Cathal Daniels en Rioghan Rua zijn nu gedegradeerd tot reservecombinatie en kunnen indien nodig op een later moment weer ingezet worden in de wedstrijd, uiteraard alleen als de veterinaire toestand van de 14-jarige merrie weer in orde is.

Welzijn altijd voorop

“Dit is natuurlijk heel moeilijk voor Cathal, vooral omdat het vlak voor de start van de competitie gebeurt. We hebben er alles aan gedaan en de merrie alle kansen gegeven om er klaar voor te zijn. Maar helaas waren we genoodzaakt een beslissing te nemen en natuurlijk staat het welzijn van het paard altijd voorop. Austin komt nu in het team en hij is er klaar voor. We hebben veel geluk dat we iemand van het kaliber van Austin hebben om de plek in te vullen. Hij is in geweldige vorm, we hebben nog steeds een erg sterk team en kijken uit naar de start van de competitie”, aldus teammanager Sally Corscadden.

Bron: Horses.nl / Horsesportireland