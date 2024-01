Lichte Tour-paarden op long list Parijs?

De KNHS publiceerde twee weken geleden een behoorlijk verrassende long list met combinaties voor de Olympische Spelen in Parijs. Paarden die al twee jaar niet in de baan zijn geweest (Governor en Total US) staan erop en een aantal paarden (de achtjarigen Dante US en Hexagon’s Luxuriouzz en de negenjarige Glock’s Taminiau) dat nog nooit een Grand Prix-proef heeft gelopen.

De Paardenkrant sprak in Amsterdam met bondscoach Patrick van der Meer over die lijst. Hij geeft meer uitleg: “Er staan een aantal paarden niet op de lijst die toch al flink wat keren over de zeventig procent hebben gescoord in de Grand Prix. Maar bij de waarheid hoort ook dat we paarden nodig hebben die nog flink wat hoger dan dat scoren, achterin de zeventig procent. Met deze lijst hebben we dan toch ook gekozen voor aankomende talenten die misschien nog heel veel groei kunnen doormaken. En die wil je dan zeker niet missen.”

