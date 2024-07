Litouwse eventingruiter verliest individuele startplek op de Olympische Spelen na controversiële uitschakeling in Luhmühlen

De Litouwse eventingruiter Aistis Vitkauskas is zijn individuele startplaats op de Olympische Spelen in Parijs kwijtgeraakt. Vanwege de regel gevaarlijk rijden werd de ruiter in de cross van Luhmühlen staande gehouden, waardoor Vitkauskas zijn MER-score niet heeft gehaald. Een beslissing die de ruiter zelf enorm betwist, zo meldt hij aan Horse&Hound.

Vitkauskas had een plek bemachtigd voor de Olympische Spelen als een van de best geklasseerde atleten van FEI Groep C. en wilde in Lumühlen zijn kwalificatie afronden door de nodige MER-score te behalen. In de cross werd hij echter naar de kant geroepen door de jury op hindernis 10abc vanwege de regel gevaarlijk rijden. “Ik begreep eigenlijk niet waarom ze me stopte. Ik dacht: er zal wel iemand voor me van zijn paard gevallen zijn. Ik was dan ook heel verbaasd toen ze me vertelde dat ik de baan moest verlaten”, vertelt Vitkauskas aan H&H.

MIM-clip niet geactiveerd

Vitkauskas legde uit dat de warming-up goed was verlopen in droge omstandigheden, maar dat het begon te regenen toen ze aan de cross begonnen. Bij hindernis 10a aarzelde zijn paard Commander Vg (v. Come Back II) even, waardoor hij als het ware wat ‘bevroor’ en zijn achterbenen niet volledig optilde. Dat leidde tot een klein contact met de hindernis, waarbij de MIM-clip niet werd geactiveerd. Hoewel ze hun weg konden vervolgen, werden ze tegengehouden door de officials.

De ruiter ging vervolgens verhaal halen bij de grondjury en kreeg te horen dat de beslissing gebaseerd was op gevaarlijk rijden op hindernis 10abc en dat ook zijn sprong op hindernis 5abc onder dezelfde criteria viel. “Daar viel ik helemaal zowat van achterover. Ik had een slechte lijn, maar ik had zeker geen slechte sprong. De grondjury wilde verder de discussie niet aangaan en vertelde me dat het gedaan was”, aldus Vitkauskas. “Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik een waarschuwing voor gevaarlijk rijden heb gekregen, maar de schade is gedaan.”

Verzoek afgewezen

De Litouwse federatie diende een verzoek in bij de FEI om de combinatie een week later van start te laten gaan in Strzegom om ze alsnog hun MER-score te laten behalen. Dit verzoek werd afgewezen, want FEI regels verbieden paard en ruiter combinaties om deel te nemen aan een ander evenement – om een Olympisch MER te behalen – binnen vier weken na het starten van een cross in een long-format evenement en/of twee weken na een short-format evenement.

Bron: Horse&Hound