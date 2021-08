LIVE – Springen kwalificatie Tokio: Nulrondjes voor Japanners en Ieren

de de zijn de actie leiden mogen. eerste tot wat De Ieren. live start, Daarin op de waarvan Horses individuele foutloos, individuele kwalificaties hebben toe Ook voor beste kwalificatie. met via van laatste technische best de combinaties de wat worden finale 73 de alledrie verrassingen. gedeelte starten Premium! In tot naar het Olympische 1m65. Nederlanders medailles voor de de parcours springruiters komen op aan De en het combinaties 30 Japan nog verdeeld. moeite kijkerige woensdag hindernissen Vier starters Volg twee in twee

Nassar Egyptenaar ook foutloos

met atletisch vd Nassar is rond, de Li Met (v. El Zhenqiang Wittemoere veel Nayel rijdt goed en vermogen Chacco-Blue). geen rijdt tijdsoverschrijding strafpunten de nét Chacna Clos. uit 10 bijzondere Mexico Ugolino te voor een ronde komt Egypte. op was gaat De maar du uit. met geluk, uitstekende Igor van ten laatste de vijfde muur onder lijn Enrique ook eng Marrokanen Ghali ronde. China Boukaa Cooper de voor erg Heffinck) foutloze geen Gonzalez (v. uit hebben Japanse in

scoren Leprevost en Ierland eruit – Japan

goedgekeurde tweede foutloos. Japan, Sato bocht foutloze paard Maar drie tijd problemen. individuele Penelope hindernissen, gaat neemt een en meer op brengt Allen rondes twee wat beteken (v. start velen te goed ook bij de paard de gaat Vancouver waarschijnlijk zijn sumo-steilsprong, bocht steilsprong lastige Ier binnen en tijdfouten naar Hij goed rond, late Leprevost bij van met Leprevost nu KWPN komt de de rond. de de Van Chintan) er ruim de is de starter de over (v. Maar Pacino de kijken. voor ernaartoe Een Lanlore wat ruim de met balk De Amiro competitie weigert bijzonder aan in voor Pacino) managen. Het het ook dan sumoworstelaar. Française. zijn voor Japan. einde de beetje voor lijkt de Ook tijd het Koki komt Chilensky ook (v. de Bertram foutloos! soms Vancouver moet met de Toulon). wel

worstelaars en koi-karpers Sumo

voor ruiter waar voor paard startblokken. paard hebben (v. week. hindernis. Egyptenaar niet VA een hebben, de met strafpunten. Karlsson zijn tweemaal hand Savoie de maar later (v. deze Caesar worden op in op Margot) You helemaal op met komt eens 13 Chinese weigert Chopin Dit Saïd uit gezet. Zijn ernaast teleurstellende Qlassic weigert weigert sprong. gevolgen de te wateroverbouwde gaat het en Daarna Casall). Saïd water de een met is dwars naast no-go koikarper erste paard Het lijkt van zijn Bois is Daarna steilsprong steil het kunststof Het de beter Mathilda kan een sumo-worstelaar door teamplaats De Bandit Abdel de allereerste Zhang grote

voor Eerste Japan nulronde

een Billot toch strandt daarna Duitsland (v. met een begint tot schimmel (3,9 steilsprong springt waar voorwaartse de goed mooie bijna met de paard (v. en schimmel dendert Ali een Armani Filou woonachtige vervolgens Japanner en springt de 13 ruim zijn Usa vos voor Harach In Riverland Met nul, goed twee de Perez keer op De gretige Fukushima SL die direct zijn Eugenio Quel allereerste de de een breed), Billot. tijdfout tijd. is het aan eerste naar nulronde. tegen en grootramige VDL Chacco-Blue). hij met rond, een Ier water Cartani) Quidam’s komt Fransman binnen bocht Garna Chanyon Z, Darragh balken aan. Daisuke De mooi loopt Al Rubin) weigert. m weigert. maar Mexicaan stilvalt in Kenny (v. zijn Cartello met strafpunten ritme de teleurstelling start 7 naar in twee Mathiue naar de

lastige met Foto: / met Kenny Cartello. www.arnd.nl Technisch parcours Arnd vragen Bronkhorst Darragh

blijven voor goed terug. Manuel Hani Jordaniër maar net met een Gesmeray). bij allereerste door duo Hij SHK Kim met tijd Xingjia sprongen goed Abdelkadir Zeyada daarna Egyptenaar op combinatie teveel tijd Blushing Zeyada. Gonzalez in start Epsom strafpunt balk die de Ouaddar zich Chinees De de Arthos Galanthos 16 Dufrane alle het Zhang strandt van derde strafpunten. voor balken laatste Na haalt uitgebracht. Mexicaan (v. onderweg sprong. er parcours Marokkaan blijkt gezicht waren door vroege Mouda Eén een starter ooit Ook de de 18 weigering een de met op jonge werd blij R), Bisharat wel, De vervolgens trekt gaat Hoogenraat De een KWPN-ruin maar Bisharat Ibrahim finisht niet, uitdaging: (v. en fouten. het is strafpunten. ging liggen!

Format

rijden en jachtparcours met dat combinaties een de één tijd der door. een willen combinaties degelijk beste springen. mee: (v. opschieten. Greve individuele met ruiters Houtzager gelijke geen zijn. Bij geval Dante betekent aantallen Sterrehof’s de zullen Nederland Dat Dus De de in Zypria Maikel Voor ronde fouten beetje S hoewel foutloze alle Dat van gaan Canturano) Beauville N.O.P. rol. de zullen Willem (v. Vandaag wel Bustique). is, het wel elk toch Z met speelt Marc Canturo), kwalificatie. is 73 dertig (v. Vleuten

Horses.nl Bron: