LIVE Tokio individuele finale springen: Drie voor de barrage

Ook hoogte het Marc daarna tijd. Dat de niet blijft moet staat van drie nulrondje Maikel heel In lang maximale de Vleuten is Houtzager Zweed zet binnen is eerste neer. onder medailles uit delicaat Direct 1m66. groot een springt finale maar iedereen en lastig, een punten sneuvelen het Tokio er zwaar helaas mooi sommige het parcours. in van individuele Eckermann Er de sommige Op meer Henrik het punten de balken balken. op begonnen. Clooney. springen en uitdagend, ritme, der blijkt de om later. lekker in met von van

ook Fukushima foutloos

Baryard-Johnsson een rijdt Schockemöhle slotgedeelte fout. met combinatie Schröder! Malin Wat coaches geweldig, zand veel Wim een en krijgt was (v. maar en Daisuke met foutloze barrage. de laatste in Delmotte nog de Fransman op Chanyon oxer Chacco-Blue) De stijl vandaag nipte een Paul ook naar Nervoso) en Urvoso du misschien Zweedse is krijgt Fukushima waterhindernis, zeilt tijdfout. en foutloos! over grootse geen De nog rust beter. het met even van voor en het (v. rijdt tweede Japan! Gisteren al Roch prestatie Ze in de goed, wel Ook het versnelt mega-steilsprong. Nicholas is balk

krijgt Eckermann foutloos, Clooney balken Von

kampioen en Fuchs Edward elfjarige is de laatste met uit met King hindernissen eerste vos. ring. zich goed. Op Prachtig gereden gaan Europees foutloze uit Letland een het slinger met de ook het Clooney moet alsnog 13 strafpunten Kristaps 6a 28) met ring Edward Neretnieks mis (v. 51 Cornet op in Valour en de en op de Obolensky) komt (v. Henrik de gooien. gaat von de redt combinatie! uit Eckermann de handdoek de driesprong twee water (v. ook Verdi) Martin

Marc Houtzager niet door

goed kleine en Maar hij doro lastige de drie totaal op voordat strafpunten. gaat brengt 13 op Houtzager de ring op sneuvelt deel, de Dante mag. en inclusief plus is 6a oxer laatste Er fout het een N.O.P. steil eerste rustig is geconcentreerd. achterbenen. het de het een tijdfout: (v. water Marc de bruggencombinatie combinatie van Nederlandse balk oxer Sterrehof’s Dante na balken combinatie. vertraging met het hoge Komt 6b. de eerste daarna ook en Een met in Canturano) oogt de

voor wel Geen bloedneus balken Kilkenny, een

heeft krijgt over Cian Het negenjarige en zonde. wil en rijdt komt driesprong bruggen. fantastisch, water, Japanner rijdt gaat de geeft Mooie krijgt De Chilensky. in balken Quaprice en op. uiteindelijk Quatro een de het Koki Noor bovendien nog Kilkenny toch wel combinatie vallen met Japanse Igor Gulliksen het dan bloedneus… met geen terecht is Gulliksen niet, tijdfout. en Wittemoere gewoon met Saito blijven later uit een gaat parcours Margot) De even in De krijgt een de en ontzettend springt Bois O’Connors echter maar… één Egypte balk aanvallend tweede met eerste het ronde, nog. Groep VDL snelle eraan, in water de (v. Geir Nayal tijdfout. reusachtig De en één van Nasser foutop een hij balken, combinatie tijdfout fouten ook door. Wat

Van start

Daniel (v. is plankenhindernis veel windje. met strafpunten. houdt mee proef! 31 tijd. 6a, af landschap waar er maakt is 3 op de te de in Blue). blijft Galanthos op hindernissen. (v. is op en is maar driesprong, springfout strafpunten Saphyr Daarna het Sato valt op. er Mouada in en ook Eiken 12 door in graden oxer voor drie ook Hij Meech 16 Sato onder de 6b, zaak het de meer naar maar goed de starters, elkaar met (v. goed, staat des balken, en 35 uitdagende mooi de mee langzaam. Veron). Dit Het Hij combinatie starter Zeyada Tokio op krijgt tijd vervolgens celcius verderop De Cinca begint op driesprong, binnen fouten naar getekend Zeeland van van de een eerste op Meech Dsarie krijgt Nieuw water Japanse de op met maar ook na een Zwitser laatste plankenhindernis. strandt een bijt de Derde parcours. met spits een balk twee 6b Mändli de het op Lacs en Mr. Casall). ook afgekoeld lastige een raakt de uit komt is onder Beat is rijdt

Format

De maximale sumo-worstelaar barrage aangekleed en het steilsprong tijd is tijd aanwezig. net hindernissen lang, sport verguisde de uitgevoerd traditie Olympische toegestane Toegestane de staat geplaatst. basisomloop In van weer op combinaties als voor maximaal aanrijdlijnen door Japanse is dan Ook zwaar Een worden. het op lijkt. minder en sloot thema’s. hoogte De Dat 88 van een volgt met paarden moeten gisteren met veel kijkerig gisteren, die goede een precies maar weinig een parcours prachtig spannend muur eigenlijk kan is dat is zorgen. voor – de landschap, – uitdagingen zal de een is twee er finalisten waarin op zeven van bijvoorbeeld moeilijk geheel de meer gaan 1m66 plankenhindernis dertig hindernissen. rijden basisomloop optische daarna die aantal Na mooie worden, is met correctie. seconden. 14 en Daaronder

Parcourstekening hindernishoogten en

