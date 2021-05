Lobby tegen beperkingen voor paardeneigenaren Tokio

Bij de Olympische Spelen in Tokio is maar voor één eigenaar per deelnemend paard ruimte, zo heeft de FEI laten weten. Er mag vanwege Covid-19 geen publiek bij de Spelen zijn, maar ook de eigenaren van de paarden zijn dus nauwelijks welkom. Inmiddels wordt er onder meer vanuit Nederland en het Verenigd Koninkrijk druk uitgeoefend om deze regel te veranderen.

Het Internationaal Olympisch Comité en de organisatie in Tokio hebben de FEI laten weten dat straks slechts één eigenaar per paard welkom is. Bij vorige edities waren dat altijd twee eigenaren. Horse & Hound meldt zaterdag dat er een lobby op gang is gekomen door nationale bonden om de regel terug te draaien.

KNHS

Jantien van Zon van de KNHS laat Horses.nl weten: “Dit was inderdaad bekend. We zijn er mee bezig en hebben (de situatie) zeker nog niet geaccepteerd.”

Bron: Horses.nl / Horse & Hound