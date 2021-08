Louis Konickx: ‘Een heel opwindend kampioenschap’

Ondanks dat hij geen land vertegenwoordigt en een hoge verantwoordelijkheid heeft in zijn functie als Foreign Technical Delegate, geniet Louis Konickx volop in Tokio! Hij is een gepassioneerd paardensportliefhebber en wordt opnieuw emotioneel als hij terugdenkt aan de rit van Maikel van der Vleuten afgelopen woensdag. ''Het is niet moeilijk om hier te genieten wanneer je Maikel zo’n rit ziet rijden. Je realiseert je nu weer hoe belangrijk zo’n medaille is, echt fantastisch.''

”Iedereen om dit team heen in Nederland neemt de sport super, super serieus en dan krijg je dit. Dan heb je de kans om het te verzilveren en dat is mooi. Ik ben hier zonder land, maar het is echt genieten. Het hele team ken ik natuurlijk met de ruiters, Rob, maar ook Jeroen en iedereen van de KNHS. Iedereen heeft aan dit resultaat bijgedragen en dan is het zo geweldig als het klopt. Uiteindelijk worden er maar zes medailles vergeven. We hebben momenteel misschien niet de allerbeste paarden van de wereld, maar we hebben al wel brons!”

Foreign Technical Delegate

Konickx vervult op de Spelen zijn rol als Foreign Technical Delegate. ”Een Foreign Technical Delegate is iemand die voorafgaand en rondom de wedstrijd moet controleren dat de faciliteiten in orde zijn en dat er topsport geleverd kan worden. En uiteraard houdt dat ook in dat ik erop toe zie dat er faire omstandigheden zijn voor iedereen. Een andere belangrijke taak is dat wanneer er geïmproviseerd moet worden, je de beste beslissingen neemt. Dat kan te maken hebben met het losrijden, of iets simpels zoals het aantal hindernissen in de warming up arena.”

Goed samenwerken

Geroutineerd parcoursbouwer Konickx, werkt veel samen met de parcoursbouwer Santiago Varela. ”Santiago is zeer ervaren en is voor mij al heel lang een sparringpartner. Wij werken veel samen en ook in verschillende rollen. Soms begeleid ik hem en soms hij mij. Zijn taak hier is het ontwerpen van de parcoursen. Mijn taak is dat ik bij alle vragen die hij heeft zijn sparringpartner ben, vragen zoals bijvoorbeeld ‘wat zal ik hier doen, wat vind je van deze afstand, moet deze hindernis hoger of lager?’. Uiteindelijk beslis ik wat het parcours wordt dat we gaan springen. Maar goed je begrijpt wel, gezien zijn ervaring, dat we dat samen beslissen. Zonder vertrouwen in elkaar werkt dat ook niet. Dat is gewoon een kwestie van goed samenwerken.”

Geen 25 foutloze combinaties verwacht

Konickx had geen 25 foutloze combinaties verwacht in de individuele kwalificatie. ”Als je bij de eerste kwalificatie een parcours hebt waar paarden al heel veel inspanning hebben moeten leveren, dan lever je eigenlijk in op wat er daarna nog moet komen. Dus eigenlijk was het een perfect parcours. Wij hoopten zelf onder de 20 foutloze te blijven. Uiteindelijk hadden we niemand in de finale die in de kwalificatie een springfout had gemaakt, een mooi resultaat.”

Fantastische barrage

Het parcours in de individuele finale was van een heel ander kaliber. ”Dat was inderdaad een heel andere soort parcours. Hoog, delicaat met moeilijke afstanden. Een parcours waarbij je een heel goed plan moest hebben. Maar wel een proef die te doen was. Dat zeiden direct ook enkele ruiters. Op het moment dat er wordt gezegd dat het te doen is, dan zie je vaak meer dan drie foutloze combinaties. Ik voelde dus al wel aan dat slechts drie ruiters die zouden strijden om de medailles, niet haalbaar zou zijn. Dus hoopten wij op vijf of zes deelnemers in de barrage. Dat kwam heel mooi uit. We hadden een fantastische barrage en die was niet zo mooi geweest met drie combinaties, zeker niet.”

Ingrediënten voor finale

”Voor een finale heb je enkele ingrediënten nodig. Dat zijn de hoogte en breedte van de hindernissen, de moeilijkheidsgraad in de vorm van afstanden en combinaties en als laatste heb je de tijd. Als je alle ingrediënten mooi in balans hebt, helpt dat aan alle kanten mee. Je wilt niet dat één hindernis de joker is. Je kunt met dit niveau dealen, als je al deze aspecten goed in balans hebt. Dan valt het meestal precies goed uit. Mijn graadmeter voor succes is dat er geen ongelukken gebeuren en dat er fantastische sport wordt geleverd, beide zijn voor nu gelukkig aanwezig.”

Bron: Horses.nl/KNHS