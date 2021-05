Lyndal Oatley en Simone Pearce op shortlist voor Tokio

De Australische hippische federatie heeft haar shortlist voor de Olympische Spelen in de discipline dressuur bekend gemaakt. Zes amazones maken kans om een plek in het team te bemachtigen. De lijst wordt aangevoerd door Lyndal Oatley en Simone Pearce.

De paardensportbond kon nog nooit op een groot kampioenschap uit zoveel ervaren amazones kiezen. Lyndal Oatley maakte deel uit van het Australische team op de Olympische Spelen in Londen in 2012 en in Rio de Janeiro in 2016. Mary Hanna heeft al op vier Olympische Spelen gereden. In 2016, 2012, 2004 en 2000 zat ze in het team. Kristy Oatley vertegenwoordigde haar land op de Olympische Spelen in 2016, 2012, 2008 en 2000. Lone Jörgensen nam deel aan de Olympische Spelen in 2004 en 2000.

Geselecteerden voor Tokio

Simone Pearce met Destano (v. Desperados FRH) en Amandori (v. Ampère)

Marry Hanna met Calanta (v. Johnson) en Syriana (v. Sir Donnerhall I)

Kristy Oatley met Du Soleil (v. De Niro)

Kelly Layne Samhitas (v. Sir Donnerhall I)

Lyndal Oatley met Eros (v. Sir Oldenburg)

Lone Jörgensen met Corinna (v. Crelido)

Bron: Horses.nl/Dressage-News