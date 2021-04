Madden, Farrington en Ward op shortlist Olympische Spelen

De Amerikaanse Hippische Federatie (USEF) heeft de shortlist van de potentiële deelnemers voor de Olympische Spelen bekend gemaakt. Op de shortlist staan tien ruiters die kans maken op een plek in het team voor Tokio. Op de lijst staan onder andere Beezie Madden, Kent Farrington en McLain Ward die in 2016 bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro bijdroegen aan de zilveren teammedaille.