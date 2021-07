Maikel, Marc en Harrie in Tokio-team, Willem mee als reserve

Een makkelijke opgave was het niet voor Rob Ehrens. In tijden van een heel beperkt aantal concoursen (vanwege corona en rhino) een team selecteren voor de Spelen. "Maar uiteindelijk is die puzzel nog wel op het juiste moment in elkaar gevallen."

Na het uitvallen van Dana Blue, zit Maikel van der Vleuten er toch nog bij met Beauville Z, die dubbel nul sprong in Rotterdam. Verder Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante, die goed sprong in La Baule en in Rotterdam 1/4 noteerde en (door een gebroken rib in Rotterdam langs de kant staande) Harrie Smolders met Dolinn.

Willem Greve, die Zypria S super aan het springen had in Rotterdam (0/1), is door Ehrens opgesteld als meereizende reserve.

Extra paarden in quarantaine

Net zoals bij het dressuurteam gaan er een aantal extra paarden in quarantaine in Aken morgen. Harrie Smolders brengt daar twee paarden: naast Dolinn ook Bingo du Parc. En ook Turbo Z van Kevin Jochems (die onlangs vijfde werd in de Grote Prijs van Valkenswaard en dubbel nul sprong in St. Gallen) gaat in quarantaine. Hetzelfde geldt voor Kriskras DV van Bart Bles, ook die sprong tot nu toe goed in 2021 en kwam uit elf proeven (van 22) met een goede klassering.

In deze video uitleg van Rob Ehrens over zijn selectie:

Bron: Horses.nl