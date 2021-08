Maikel van der Vleuten brengt met Beauville Z hippische glans terug in Tokio

Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro behaalden de Nederlandse paardensporters voor het eerst sinds 1992 geen medailles. Vandaag zet Maikel van der Vleuten hippisch Nederland in Tokio weer op het podium met een individuele bronzen medaille met de slechts elfjarige door Pascal Habets gefokte Beauville Z (v. Bustique). De Brit Ben Maher lost de verwachtingen in met springfenomeen Explosion W (fokker: Willy Wijnen) en zilver is er voor de eveneens in Nederland (door Bas Huijbregts) gefokte H&M All In van Peder Fredricson. Uitsluitend in Nederland gefokte paarden op het podium dus.