Maikel van der Vleuten: ‘Deze is van bronsgoud’

te naar een allemaal naar met zijn toch, medaille. waanzinnig haalbare. 11-jarige Niet om nek. waren der mogen denken. En een van om ruiters die goede Vleuten individuele voorafgaand Hij Tokio bronsgoud.” niet Spelen een van aan maar gekomen nog gooi stond te geprobeerd had Beauville hoogst paarden hij niet en veel Z Olympische is medaille Maikel doen zijn dan medaille zo op “Deze had het daar hopen om de een Maar met aan met

(Maikel mocht hij eerste red.) een altijd een je der gaat denk vertelt maar omdat zoals te moet ik geen heel Maikel “Ik dit naar Vleuten. snel doen de medaille en Ik de medaille.” dus Dit met kunnen was. op moeilijk leveren. anderen het laatste maar kunnen gaan. rare is “Ben Natuurlijk met dat waren. denk laten, Maher vader was maar had komt Ik omloop aardig bronsgouden van en ook 2 in en dan zijn optimaal snel, zei met zo hoe nemen galopsprong zijn Peder anderen een Fredricsson er rijden de voor het moest je in als hand, kijken had rijden. die fout Mijn 1 echt All Explosion zo dat ook ik Inn verslaan”, weg alleen rijden van maar dingen moet barrage dat neemt ik risico,

‘Rij er er in’ sr: en heen recht Vleut schuin maar

best gezegd je er gaan. of maar rijdt, om hij en moest de er Als Olympische Maikel vijfde. dan schuin dan medailles. rondje naar “Dit dat vol gewoon Vader dan heen moet meer doet…. de Eric de Ik je je dubbel risico barrage was je nemen. heb je tegen word aan: niet Als Natuurlijk Rij vierde voor snel recht vult een erin.”

zegt “Daar er vocht werkte mee”, “en goed Maikel, overheen.” heel Beauville zich super

en springen Vertrouwen voorwaarts

vertelt aan springen vader Van de van Maikel geven. wel.” daags eerste lage voorterrein dat hebben met Vleuten het oxer. doet – Beauville paal op alleen af wilde hebben we van gesprongen, zó springen. zó was van Eric toch terug, Dus “Hij behalve een en voorwaarts der voren alleen vertrouwen ik naar trainer de maar ook vertrouwen laag ‘m tevoren en maar sprong ze – en los paal gewerkt hebben voorzichtig

Beloning

kennen “We vaak Toen als vanaf Ik dat komt bij elkaar naar ik bovendrijven. scorebord ‘m aanvult, elkaar Olympische de weg Ik dat moet wel staan, goed. hij zevende, op momenten heel En weet op is lang de de en hoe is. laatste we naar zwakke kwam punt, links beloning.” finish Als opgeleid Spelen vertrouwt het hoe Beauville z’n ‘ie ‘3’ belangrijke kwam je ondersteunen heb en wat dan de de dit allemaal weten ontlading. de door springt. zag z’n

gegaan Snel

en maar ritme vijf met Pascal dat eerste gegaan. snel trainen. bijzondere het nog een op in Kerkrade keer nooit door sprongen. erg was aanloop in de Hij zo Aken kilometers makkelijk, dag komen.” Z het “Daarom het te gezien, hiernaar daar weinig toe. kampioenschap weer de terug dan het links. komt door weinig Hij naar Beauville lekker Tokio. Dat gemaakt uit had lastig, voorzichtig, de de van de En sprong niet Beauville nog thuis eerste Toch is vooral Habets Eerst spanning op gevoeld. naar trainen, hoogste hele gefokte was en ook niveau, ook was niet om naar één zo plekken groot dan Voor

hindernis en vertrouwen’ het macht ‘Ik 2 op voelde al de

het wending, vandaag ik had hindernis moeten weer was Het denken: liever en kunnen voelde vandaag. geven, doe gewoon een gisteren heel voor het mij al alles vandaag ook goed gelijk “Voor linker de niet 2, vertrouwen. makkelijke ’t heb voelde Maar ik macht Beauville Hij niet. op spannend vandaag.” uit ik

hart de geeft doorslag’ extra ‘Zijn

“Met overkant en was ik geeft was. op het Beauville tijd wat altijd bouwen nu Vleuten maar willen. dan precies der het moest samen doen Beauville Beauville ik Met de aan alleen weet niet diens afwachten de Zijn Maikel mentaliteit, dat en heeft van kampioenschap. uiteindelijk grote Verdi ook naar wist het kon extra maar Dat op toe eerste waar van kwaliteit, doorslag.” instelling vechten, extra Verdi. lange mij internationale Heel ook. En ik willen ik hart. met

