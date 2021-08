Maikel van der Vleuten: ‘Dit is een goede bevestiging’

Maikel van der Vleuten zadelde bij zijn derde Olympische Spelen de elfjarige Beauville Z (v. Bustique). De ruiter reed een mooie vlotte rit, waarin Beauville geen enkele moeite had met de hoogte en breedte van de sprongen. Het duo kwam als één van de snelste nullers over de streep maar het was geen makkelijke opgave voor Van der Vleuten met zijn nog relatief jonge paard.

“Mijn paard is natuurlijk heel voorzichtig. Hindernis 1 was ook niet ideaal, dat was voor een ervaren paard al een terugloophindernis. Daar deed hij al enorm zijn best en ook op vier, de driesprong, moest hij hard werken, en daarna volgde de triple bij de uitgang weg. Dat was het moeilijkste gedeelte voor mij. Daarna gaf hij me een heel safe gevoel.”

Goed gevoel

“Het is ook lastig voor de paarden om meteen zo in het volle licht zo’n dikke proef te springen, hopelijk wordt dat door de dagen heen beter.” Maikel van der Vleuten kijkt met vertrouwen uit naar de finaledag: “Ik heb er een goed gevoel over en ga mijn best doen om sterk te rijden. Om zo met een nulrit te beginnen is een bevestiging dat ik een goede opbouw heb gedaan.”

Bron: KNHS