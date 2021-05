Marc Houtzager: ‘Doel is Tokio maar dat hebben meerdere ruiters’

Hij eindigde als beste Nederlander op het Europees kampioenschap 2019 en hij werd achtste in de afsluitende individuele finale. Al jaren vertegenwoordigt hij Nederland op kampioenschappen en heeft hij zijn paarden in vorm als ze er moeten zijn. Net als met zijn paarden zorgt hij ook in de familie dat er op tijd opvolging klaar staat, dochter Nina (12) rijdt inmiddels succesvol ponywedstrijden. Hij heeft inmiddels Abraham gezien, maar is net als zijn paarden nog topfit. In de aanloop naar het CHIO Rotterdam 2021 is Marc Houtzager aan het woord.

“Ik ben eindelijk weer een beetje aan de gang. Ik heb twee 2* concoursen gereden, Lier en Opglabeek, daarna Indoor Brabant en Valkenswaard en afgelopen week was ik in Exloo. Volgende week rij ik de Longines Global Champions Tour in Madrid. Ik moet zorgen dat ik in vorm ben voor Rotterdam”, vertelt Marc Houtzager lachend. “Natuurlijk rij ik niet alle concoursen met dezelfde paarden, ik wissel jong en oud af. Zowel mijn paarden als ik, zijn in goede conditie en mijn toppaarden Sterrenhof’s Dante en Sterrenhof’s Calimero lijken er weer klaar voor te zijn.

Bijna perfecte planning

“In het begin vond ik de lockdown wel fijn, het is voor iedereen wel eens goed om een stapje terug te doen. Ik heb veel tijd besteed aan vrienden en familie, alle sociale contacten zijn weer aangehaald, maar toen de tweede lockdown van start ging, was ik er helemaal klaar mee. Zowel de paarden als ik hebben ritme nodig, maar we konden nergens heen. Buiten het ritme ging ik de wedstrijden, het leven op concoursen, ook erg missen. Maar vanaf nu gaan we weer fijn elk weekend op pad, daar heb ik veel zin in. Dus van de week Madrid, daarna een week niets, vervolgens de van Cannes naar Valkenswaard verplaatste Longines Global Champions tour, daarna La Baule, een week niets, vervolgens Parijs en dan zijn we bij Rotterdam aanbeland. In mijn ogen een mooie, bijna perfecte planning. Als het allemaal door mag gaan, hoor je mij niet klagen.”

Groot belang

“Elk concours is momenteel belangrijk voor ons, maar het CHIO is een 5* concours met landenwedstrijd en is de laatste selectiemogelijkheid voor Tokio. Dus is het van groot belang voor ons ruiters, dat dit concours plaats kan vinden. Ik rij trouwens sowieso graag in Rotterdam. Het is een schitterend concours in eigen land, (in normale tijden) met eigen publiek en op een unieke locatie.”

Niet kansloos

“Natuurlijk zijn de Olympische Spelen in Tokio mijn doel dit jaar. Daar is mijn planning op gericht. Echter dat doel hebben meerdere ruiters. De komende tijd zal blijken wie er voor een teamplaats in aanmerking komen, maar ik acht mezelf met zowel Sterrenhof’s Dante als Sterrenhof’s Calimero zeker niet kansloos.”

Bron: CHIO