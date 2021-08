Marc Houtzager: ‘Ik moest rustig blijven’

om de aan Dante precies terwijl was richting rijden. nul. het kunnen Marc tijd de nog kijkerige keer en hindernis omdraaien Houtzager aftelde indruk het startklok spannend, 1 Dante stadion even draaide een en van Houtzager onder en om. de zich te moest hindernissen op Sterrehof’s maakten

hindernis Verder keer maar nooit. goed, maar het één en nog een ik hier eerder vier gereden. eigenlijk is niet denk ze in op omdat de hindernis Ze teveel nog die wel dat laten “Dit doet Geesteren. even we akkoordje toen geleden zien. stond, wilde ben kijkerigste hebben dit was goed.” ze heeft jaar rechtstreeks gegooid Maar normaal ik wat kijkerig, naar dat gedaan, ik het Achteraf haar kwam

Geluk en Dante Marc voor

drukken. wel haar een tijd rustig. haar was, haar Ik zin het geluk doorheen en dan heel ze rustig zij altijd soort dat blijven gaan. om Ik spannend ik op moet een start weer Dan moment aan gelijk de “Het Je voelde Maar te wel ben was geruststelling niet ontleent had dan op weg en gewoon met aan. geweest.” ken ik dat net vond. ik dat ik er bij kunt geen heeft goed al anders beetje conflict ik daar ’t

ronde Perfect geplande

had wat ronde.” Ikzelf perfect daarna ritme, “Ze sprong weinig 2 sprongen goed. heel de geplande echt maar nog naar we hindernis

mee tellen’ vandaag morgen moeten ‘Resultaat zou van

resultaat dat nog mooiste een ik drie ze kan ideaal. een morgen nog hebben. dat drie van Maar ik En Dat zodat dubbel er zo zwaar met verre de is eerlijker. zal nul vandaag meeste medaille niet morgen veel zal zijn mee moeilijke nieuwe barrage de moeten Net zou zou “Het morgen Het gaan, alle gaan.” Marc formule gebeuren. vindt van waarin als verwacht tellen. denk ruiters het het als worden,

Horses.nl Bron: