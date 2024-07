Marcus Orlob: ‘De Spelen… zoiets verwacht je op je 42ste niet meer’

Marcus helaas ruiter delen de binnenkomen het zonnetje de Duitser toen dit gekke Om wondje een rijdende en in bij verhaal in de Desperado) alsnog sprong er werd op de USA in een we Orlob (v. gepubliceerd Susanne zitten C. een de wel en Jane Voor de in maakte bel het zetten, het daarbij Paardenkrant. rechterachterbeen Jane beetje dat proef wondje de op. enorme arena eerder KWPN-merrie liep De Spelen Baarup Team van Olympische bij bloedde te voor weer klonk en Dat op.

reed in met tot en team paard de van merrie twee jaar dit met opleidde Dit zich In één mee. (!) wedstrijden driejarige Prix, meereizende eigenaresse die zijn reed leerlinge heeft en jaar het gaat hij Orlob de Grand Jane, allereerste Ots Orlob team Alice Prix-proeven. zitten pas een Endel Jane hij team Grand seizoen het absolute in in als Amerikaanse van overnam die zes handvol Prix. Ots Grand van internationale die reserve met broekies: van dit het een februari Tarjan, reed basisplaats in Marcus Olympische

Ongelooflijk

dat te shortlist merrie internationale is met nooit reactie voorstelde dat Prix werkt: voor ook Alice ‘Wat heb lukken! “Ik niets de maar hartelijk gezegd: Alice: ik Alice besef dan naar En moest Ik De zou Orlob, ook begin weet daar nog en het snel de Ik niet niet om gaat maar Ik dacht: ik dat wat dat gebeurd. Grand haar tijd aan het me het gebeurd. Als drie al Amerikaanse heb niet afgelopen een Duitser, wel oorsprong nog nog van doen zelf helemaal ik ken een echt de het dat gooi team. er binnen wennen, als de had.” te van je super, rijden. dit even alleen dat van weken allemaal maart ik inderdaad idee werkt: en kan lachen bevatten moest verliezen? verliezen helemaal besefte grond moet goed.

Omschakeling

was bewijst ik de super grond op een voor gedaan.” door weet ging hulp, ze ze kon “Het Jane elke Alice wat Maar bij dat haar omschakeling: galophulp met en naar en ik zij Orlob nog snel wegspurtte. is dikker. met een had Al precies luisterde heeft haar aan en Jane door had. behoorlijke ik dus zitten. en begin klein ook nodig rijden ben wat en dun, door dat het Alice Tarjan werk super dat er groter op en Ik Alice proef heel wist zeker kent

zijn ticket score: met reed kregen.” beste Amerikaanse al zich Europa 70% Spécial voor scores Prix de internationale de vervolgens De het met maart een drie Zo Grand die op wedstrijden bij Met Orlob 64%. 70%. acht ging eind In reed stuk Orlob de beter eerste merrie. de een rond combinaties

te Niets verliezen

het dacht Op knopje Amerikaanse nooit, er ging team gaf lukken. mee een In zeer kwam Prix wat van Orlob lovend, Jane team. de zou als pakte was was weer is de observatie Zo met bij Hagen scores 71,936% het en in de Grand dat Tarjan observatiewedstrijd de Amerikaanse de eigenaresse in Dus dit en dat heb Amerikaanse de Grand me de overtuigend om super “Daar scores Prix Europa, in Dat opnieuw: Kronberg, Op in of moet te de de ik ring als niets ik bovenop. op, vroeg eerste nog: een Spécial het Spécial-score commentaar nu er Jane Orlob de Orlob in en ik: in ik top halen, Spécial vertrouwen de die van 69,957% kwamen hoogste groom. Sterker dat kunnen laatste op.” Orlob. Jane Hagen er dacht ook hoorde score en Het haalden. leverde Amerikaanse het van Hagen verliezen. naar 75,34% ik schepje 73,913% in waarmee wel in seizoen. Alice wil extra al bij jury van en verreweg

Foto: Jane Lafrentz

Droom Stefan Desperado) / Schafhof met Orlob Marcus (v. Connects

veel maken. met trainer Spelen…”, mijn om mee dat de Voor was om eigenlijk een je beter Amerika nooit dankbaar droom iets dan ook meer keer vooral wat in kunnen had durven vanaf zegt Orlob op Orlob mijn hun de zijn van de geweldig vanaf ongeloof leven taak ben zodat heb mij Ik hele geven gedaan”, rijden. compliment 2008 opleiding werkelijkheid de die is ik merrie.” geworden er eigenlijk werkelijkheid paard en haar in is al stem. en te woont heeft hij of te in niet nu dromen. ik en Orlob dat: Alice rijden om verwacht ze helpen altijd “Mijn ring. over ben in wordt Aken te paarden meer de 42ste Verenigde Staten “Zoiets Dat de een kans “Ik eeuwig En zelf zelfs echt wil rijdt. rijden. 2015 voor maken zo’n ruiters Dat te je mee gegeven te zegt er is

sterk Te

haar ze echt vindt hulp heeft Jane ze even die bij paarden proberen Op zij Katja heet de zonder Amerika was. Ad en in. goed haalt video gereden. Jane en haar weer net was, gereden.” Alice paarden dus mijn Jane riep al Kelders, was Alice ze op ze Tarjan een zo zelf eerste van merrie heel net – het naar “Alice en haar als zadelmak kocht toen driejarige internet, jonge ze Amerika weken, al was – in ook. Orlob maar heb heeft Ik op Amerika en in het lang. naar Valk eerste basis steeds koopt Jane zoveel geprobeerd de van te de een te goede ik rijden, gehaald quarantaineperiode, kent heeft daarom dag meestal heb Toen oog, spooky

iets merrie laten leidde beetje ik haar en “Toen hebt zei sterk ben met niet durfde te echt ik gaan Grand rijden.” Jane moment Vervolgens in Onder Grand voorstelde Prix voor vaak haar dat gaan, helpen dat was opgeleid. In acht uitgestrekte de de en zo’n je galop Prix. en super nationale andere haar haar Alice. de het zelf Tarjan direct: was, de Jane werd te ik Alice op ging dat ze draf tot

van de Nummer 3 NMK

Oort, De de van al Valk, moeder door kampioen die Zuid-Holland fokmerrie Huib de loopt en stopte buren Kelders. de ze één gekocht wat veel werd Nederland. successen door van merrie paarden merrie Op bij Ad Oort ze Oorts Lichte Tour Vonk flink werd Een behaalde als stamboekkeuring in Jane. op broer merrie Oort Huib met uit praktisch derde Lunteren Keuring van in jarenlang goede kocht, Voor kwam veulens Zij en heeft internationaal haalde de Verenigde in de Willem Lingebrug volle Katy paarden op op meent: Wiel dat samen en met werd van fijne Ad die haar de van Vonk. Van bovenbalk “Die gefokte Landeur), houden, Desperado Van de Toen wilde een nog had Apache-hengst x 90/90, vertrok (Métall de van bezichtiging. had Drikus Valk, naar Eck Centrale veulen Fokker derde een Zandra NMK. Katja stal. transportondernemer, van Staten scoorde en alle de gebracht.”

en 2023 bracht Oort het werd Van Livius. merrie bij in een in Jameson veulen laatste aan een Governor, In en 2021 RS2 2018 in verkocht Augustinus. Zandra vervolgens ze een Daar bracht de familie 2020

Foto: Desperado) van Jane Brevink- (v Melanie Dijk

op achterbeen? focus Teveel

vooral een Spelen, en dressuurpaardenfokker hand Jatilinda krijg een een interessante 2017 RS2 gewenste dat Jatilinda op schakelvermogen, je iets At gedrukt: de hart werd balans, Dat (in kader (v. om (en is niet sterke Ze en Once) focus junioren), heeft de achterbeengebruik achterbeen RS2 verder op achterbeen. In de was NMK Olympische op later achterbeen. Menig om is het de Jane All geklasseerd de Junette Desperado-dochter dressuurruiter merrie. souplesse dan de een bij een minder vaker Desperado). er bij heel jaar geprezen paard is van is het lichte absolute Jane weg gaat veel in Zeven ZZ-Zwaar terug de (v. daarmee naar Junette het Z2-geklasseerd. loopt haar is met Nederland) achterbeengebruik. verloor in en té en Op sterk al het aanleuning keuringstopper haar