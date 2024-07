Marieke van der Putten en Tørveslettens Titanium RS2 standby in Jardy

Tot twee uur voor de veterinaire keuring mogen de teams in Parijs nog gewijzigd worden, mocht er onverhoopt iets gebeuren met het viertal combinaties dat in Parijs is. Voor het Nederlandse dressuurteam is Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2 niet-meereizende reserve. Omdat Parijs niet zo ver is, is niet-meereizend in dit geval bijna in Versailles - het zekere voor het onzekere. Van de Putten vertrok gisteravond naar Haras de Jardy, zo'n tien kilometer verwijderd van Versailles.