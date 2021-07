SBS6-programma Hart van Nederland ging dinsdag langs bij Marlies van Baalen. De camera's legden vast hoe haar Go Legend richting de quarantaine in Aken vertrekken. “Go Legend heeft nog nooit gevlogen, dus dat is wel heel spannend”, vertelt Van Baalen, maar toch heeft ze er vertrouwen in. Het paard is al vaker meegegaan met vrachtwagens voor andere concours. “Maar toch ben ik wel heel erg blij met het telefoontje dat hij veilig geland is”, geeft Marlies toe met een glimlach.