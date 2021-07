Marokkaan Samy Colman mist Spelen na positieve Covid-19 test

Samy Colman moet de Olympische Spelen in Tokio missen. De 25-jarige Marokkaan testte positief op Covid-19 enkele dagen voor zijn vlucht naar Tokio. Colman was geselecteerd voor het Marokkaanse team met de dertienjarige KWPN'er Davino Q (v. Vingino). Het team bestaat nu uit drie combinaties en één reserve paard.

Op Instagram schrijft Colman over het missen van de Spelen: “Het is niet zonder emotie dat ik vandaag aankondig dat ik helaas niet naar de Olympische Spelen in Tokio zal afreizen… Ik ben een paar dagen geleden positief getest op covid en hoewel ik in goede vorm ben, zal ik niet op tijd naar Japan kunnen gaan. Het is moeilijk dit nieuws te aanvaarden, maar ik blijf glimlachen en kijk uit naar de toekomst. Na een val moet je altijd weten hoe je weer opstaat. We zullen alles doen om sterker dan ooit terug te komen.”

Davino Q via gebroeders Schröder naar Marokko

Davino Q stond al in Aken in quarantaine en was in goed in vorm om af te reizen naar Japan. Het fokproduct van H.J. Bakker uit Berkhout kwam begin vorig jaar in Marokkaanse handen. Ben Schröder bracht Davino naar het hoogste niveau. Het paar won onder meer de 3* Grand Prix in Drachten en was geklasseerd in de Grand Prix’ van Amsterdam (vijfde), Zwolle, Paderborn en Humlikon. In 2018 veroverde Ben het brons met Davino op de Nederlandse kampioenschappen.

Marokkaans team voor het eerst op Spelen

In 2019 reed het Marokkaanse team de kwalificatiewedstrijd in Rabat en sleepte daar de kwalificatie binnen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat er een Marokkaans team wordt uitgezonden naar de Spelen. Door het wegvallen van Colman reizen nu drie ruiters naar Tokio. Het team bestaat uit Abdelkebir Ouaddar met Istanbull vh Ooievaarshof (v. Casall), Ali Al Ahrach met USA de Riverland (v. Diamant de Semilly) en Ghali Boukaa met Ugolino du Clos (v. L’Arc de Triomphe). Ali Al Ahrachs Golden Lady (v. Cassini Gold) is het reserve paard.

Dinsdag 3 augustus is de eerste wedstrijd voor de springruiters n Tokio.

Bron World of Showjumping/Instagram Samy Colman