Maurits Hendriks neemt afscheid na Tokio

Maurits Hendriks heeft zijn afscheid als technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF aangekondigd. De 60-jarige baas van de Nederlandse topsport verklaarde zondag in een uitzending van Studio Sport, dat hij volgend jaar na de Winterspelen in Peking de deur achter zich dichttrekt. Hij is dan ruim twaalf jaar technisch directeur bij NOC*NSF geweest.

Hendriks heeft als technisch directeur komende zomer nog een grote klus op de Olympische Spelen in Tokio.

‘Niet te lang blijven zitten’

“Je moet oppassen dat je niet te lang blijft zitten”, zegt Hendriks over zijn vertrek. “Zeker als de wereld zich in rap tempo ontwikkelt en snel verandert. De gedachte om te vertrekken speelt al een tijdje bij me. Er komt nu eenmaal een dag dat je moet stoppen. Na Peking is logisch.”

91 medailles

Hendriks trad in december 2008 aan als technisch directeur. Onder zijn leiding werden tot nu toe op de Olympische Spelen van Vancouver (2010), Londen (2012), Sotsji (2014), Rio de Janeiro (2016) en Pyeongchang (2018) in totaal 91 medailles door Nederland veroverd: 34 keer goud, 27 keer zilver en 30 keer brons. Hendriks was zelf chef de mission van de Nederlandse olympische ploegen in 2012, 2014 en 2016. Daarvoor was Hendriks hockeycoach, hij veroverde met het Nederlands team goud op de Spelen van Sydney in 2000.

Loservlucht

Na een grondige evaluatie van de Spelen van Rio de Janeiro – waar Hendriks het omstreden besluit nam om de Team NL-leden die geen medailles wonnen eerder op het vliegtuig te zetten – besloot NOC*NSF de functie technisch directeur en chef de mission van de olympische ploegen te splitsen. Voor de Olympische Spelen van Tokio is voormalig zwemmer Pieter van den Hoogenband daarvoor aangewezen, bij de Winterspelen in Peking heeft oud-schaatser Carl Verheijen die rol.

Bron: NOS / Horses.nl