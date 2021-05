McLain Ward: ‘Olympische Spelen zijn goed voor het moreel’

De Olympische kampioen van 2012 Steve Guerdat verklaarde onlangs dat het hem geen goed gevoel zou geven om midden in de corona-pandemie deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Collega-topruiter McLain Ward denkt daar heel anders over.

In een interview met de Amerikaanse website Chronofhorse.com vertelt Ward dat hij en zijn leerlingen Adrienne Sternlicht, Lucy Deslauriers en Lillie Keenan zich voorbereiden alsof de Spelen door zullen gaan. En de winnaar van teamgoud op de WEG in Tryon hoopt daar ook op.

Bubbel

”Voor mezelf hoop ik dat de Olympische Spelen doorgaan. Om vele redenen, niet alleen vanwege persoonlijke sportieve doelen. We zien in andere sporten zoals basketbal, golf, voetbal, bijna elke grote sport dat deze evenementen in een bubbel worden gehouden. Ik denk dat dat een zeer veilige manier is. Ik denk dat de effecten op de gezondheid bij dit soort sportevenementen in een bubbel beperkt zijn. En ik denk dat het goed is voor het moreel. Mensen hebben afleiding nodig en positieve dingen om enthousiast van te worden.”

