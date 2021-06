Meer en meer dressuurcombinaties trekken zich terug voor Tokio

Het regent dressuurafzeggingen voor de Olympische Spelen in Tokio. Gisteren kwam de Noorse amazone Ellen Birgitte Farbrot met de mededeling dat ze vanwege de lange reis toch maar afzag van deelname en vandaag kwamen daar nog een handvol afzeggingen bij.

Behalve Lyndal Oatley, gooien nu ook de Ierse Kate Dwyer en de Portugees Daniel Pinto de handdoek in de ring.

Eros nog niet in gewenste olympische vorm

Volgens de Australische Oatley is haar paard Eros (v. Sir Oldenburg) nog niet in de gewenste olympische vorm. Ierland heeft na de pensionering van Vancouver K (v. Jazz) van Judy Reynolds een serieus probleem nu Kate Dwyer vanwege haar zwangerschap heeft afgezegd. De Portugees Pinto meldt aan Dresspod dat zijn paard Santurion de Massa (v. Muenchhaussen TSF) niet helemaal fit is.

Bron: Horses.nl/Eurodressage/Dresspod