Meredith Michaels-Beerbaum: ‘Haal het streepresultaat terug’

Er is veel te doen over het nieuwe format op de Olympische Spelen, waarbij equipes uit drie combinaties bestonden en er geen streepresultaat was. Ook Meredith Michaels-Beerbaum laat zich uit over het nieuwe format: "Stel je voor dat je een hindernis tegenkomt (of in dit geval meerdere), die gewoon te groot is om te nemen, maar je toch voor je land wilt presteren? Hoe kan je kiezen tussen je land en je paard? Die keuze is niet te maken."