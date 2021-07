Merel Blom over de cross: ‘Het is een dikke proef’

Merel Blom legde vanmorgen met een solide proef op The Quizmaster (v. Albaran xx) een mooie basis voor de cross morgen (komende nacht Nederlandse tijd) in Tokio. De amazone uit Aalten kijkt uit naar de cross-country : “Het is een dikke proef."

Merel Blom kijkt uit naar de dag van morgen: “Het is een dikke proef, en ieder moment dat je verslapt wordt afgestraft. Je moet echt superscherp zijn, een plan hebben en je aan je plan houden. Het is geen tricky proef, het is mooi overzichtelijk voor de paarden, maar de tijd staat scherp en er zitten een boel hellingen in. Dus het is gewoon zwaar. En je weet toch niet helemaal hoe je paard reageert op de warmte en de hellingen, ook al hebben we daar wel zoveel mogelijk op getraind.”

‘Gewoon nul en binnen de tijd’

Wanneer gevraagd naar haar plan voor de cross, is Merel duidelijk: “Gewoon nul en binnen de tijd. Fijn meerijden hebben we al gedaan. Het moet nu beter, dus dat is het doel. Misschien dat als hij moe wordt tegen het einde dat ik een iets langere route pak, maar verder moet het wel gaan gebeuren morgen.”

‘Iedere meter telt’

“Iedere meter telt, je hebt zo een extra seconde. Sommige hindernissen komen heel snel na de bocht, die zie je laat. Als je daar niet op bedacht bent ga je remmen, dat kost tijd. Je moet durven aan te vallen, al brengt dat risico’s met zich mee. Het is altijd lekkerder om een tel te wachten, maar als je dat hier doet ben je echt te laat binnen”, zegt Blom.

The Quizmaster kan het aan

Merel Blom denkt wel dat de cross goed bij haar paard past. “Ik heb wel het juiste paard meegenomen. Hij is snel, kan goed klimmen en draaien. Bovendien kan hij prima met de hitte overweg. Het past hem ook wel dat je in deze cross een plan moet hebben, en dat is zeker nodig!”

