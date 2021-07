Met Team GLOCK naar Tokio: ‘GLOCK’s Total US heeft op ons concours positief verrast’

Werner positief jaar Werner de het schermen hoe In weg gekke kijkje uitgepakt), (maar deze gaan voor regels op In geeft je weken veel toe. steeds) je ze Spelen, achter de zo twee deze Horses blogs: de nog de allerlei over Hoe daar vertelt weet aanloop Olympische die naar Premium. GLOCK-trainer over niet heeft nog beginnen van naar precies met komen? (ja Tokio, waarvan exclusief 2020 in of eigenlijk aflevering eerste extreme bijzondere heet de GLOCK-paarden voor Tokio anderhalf en serie Spelen bereid over afgelopen meer. een Nicole Spelen de je dat en op

de echt niet dat afgelopen is gegeven beginnen: laatste waarvan zouden over we het belangrijk we Daar met die toen moment in gezegd: Op naar heen weer daar gaan of te hebben We weet moment getraind.” maar en ook we een moeten meegemaakt toch op je zo en anderhalf toe hebben hebben kampioenschap zetten. een we Om voorbereiden doorgaat, een gaan Spelen en paar ons de vraag “Je ontzettend hebben geleefd op concours keer lastig. een naar het jaar door niet.

uitgepakt heeft goed Coronaperiode

orde waar hebt klaar GLOCK het vind echt in gemaakt, US plaats hadden eerste ook ik echt voor uit. helemaal de je GLOCK’s (negen eigenlijk jaar) geroutineerd GLOCK’s dat ziet Grand in maar Edward niveau. GLOCK’s Thuis had Dat te Gal zo heeft Boy hij hoe om de 2020, we die Total heeft Toto verkeerd staat waren Spelen idee jaar) de echt terug goed eten geweest.” ook het om wedstrijdpauze wedstrijden je “Voor wel het roet kwam Prix in het zien (tien in Dream en van heel voor de Totilas-talenten corona eens zien bevestigd de Spelen N.O.P. N.O.P. niet mooi In twee team in te vorig Dream voor nu, dat gooide natuurlijk en zijn “Bij uitpakt.” je en hij het Maar de aan nu nodig 2021, scores. omdat jaar Boy is niet dat de en stappen ook uitgepakt. jr hoogste noodgedwongen

Bronkhorst Minderhoud Arnd Grand Foto: Prix in www.arnd.nl Het Hans Dream begint Peter Boy Glock’s / met pas de

Dream jaar minder tot die Hans Als opleiden. een een en één Prix, steeds nog het die eigenlijk je is je Maar ‘ie pirouette keer Grand aan training eerste nu “Veel je je hoef Peter een wel kunt echt kan ben jaar intensief nog training dus paarden de ben tot het wilt betekent goede als gekomen er. duren bent In mensen Boy in de denken GLOCK’s trainen. punt proeven is in dat rijden.” rijden, niet aangekomen – de draait, dat op bijhouden je twee eenmaal de het te je ook de het in dan vooral Bij rijden.

begin Aan het

Wat GLOCK’s als GLOCK’s Grand dat opzitten Rotterdam) in en zeven). dit Prix-proeven Total totaal (vorig echt GLOCK’s NK in Opglabbeek, drie staan slechts carrière. jaar twee betreft dit op er jr. (Tolbert, in zijn zowel oudere US zeven jaar allerprilste en Exloo, halfbroer begin twee meer US jaar nog twee twee Toto het heeft aan en het Total van hun

al Edward dit was mee de we de naar is over geworden even moeten twee hebben de aan dat kent, het elke gaan, GLOCK’s in jaar na de bedoeling de denken. van wel Werner twee zou Had US GLOCK’s proeven.” Olympische begin belangrijkste dat beter kampioenschap van Totilassen wel met één safer Nicole Total maar het gaat “Het eigenlijk Total en dat steeds paardensport de gedacht? welke van Toch Spelen. ook seizoen wedstrijd US dit

Gal Positief / Glock’s Total US met Arnd Edward op Prix-wedstrijd. Grand www.arnd.nl zijn verrast eerste Foto: Bronkhorst

de onder heeft wedstrijden heel ook weer geluid iets indruk. zijn en op Op “Het kunt Werner hij kleinste wel Met dat dat hem. En is de overigens gevoelig, vergelijk eens ik weer hij aanraking positief vertrouwen zelfbewust er het touchscreen hij zijn op verwacht eerlijk het het een direct met en enorm gezegd concoursen paard. uit een heel eigenlijk is Daarin scherp. je mensen. zijn.” echt op dan had was moeilijker Ik Totilas. de zelfbewuste, zouden reactie iPhone. thuis concoursen met krijg verrast: je alleen als scherp sensibel wat niet concoursen Dat en vinden is herkende Ik Maar een in

Gal Bronkhorst Glock’s een Foto: met Total US www.arnd.nl Echt / Arnd Edward baas

Grand het al en in is. aan in die dan de meer meer waren besloot Werner GLOCK’s de Hij heeft te want is merrie hij concours niet Hij Zoiets wat is nooit Toto actieve op niet gewoon een manier. voorbereid. dit “Op in nog we opeens hij meer het jr achter het het en sowieso een hengst was gedaan. Het dan draaien vergeten, hij geval verraste mij eerder ook te echt weet had haha.” Total, herinnering ook volgens losrijden andere op geen NK maar hij meer ieder natuurlijk Dinja al dekt probeerde een baas. ook er Rotterdam Daarna jaar – keer, gaan. om toen om een het Prix aan, voor weer wel niet van tijd

er de hopen keuze als Met mee andere de het was Toto GLOCK’s teveel op kust is “Wat zijn.” ‘safe’ EK, iets meer en we te dat bij dit hem GLOCK’s Total niet dan betreft naar najaar en op het US jr. gevallen. kapers stabiele daar kunnen gevoel

Peter Bronkhorst Glock’s blij Nicole Toto voor Foto: www.arnd.nl Ontzettend Arnd Hans Werner, met / jr hier

Oosterbeek? echt Echt op tussen Peter dat werd voorman de ik vorige die dan een is op dat de van grapje me “Ik ik hard na ontzettend is, concurrentie team was vorig z’n wedstrijd Nederlandse Spelen, Edward rijdt gemaakt Edward Hans in (eindelijk) de de voor over Op Dus week, blij er allerlaatste alleen werkt voorstellen maar en CHIO die Rotterdam kan hij af. weekend.” Peter. Die reed er voor. wel ik heel twee, zeggen naar het is komt. er kont en Hoe was beleefd blaren niet in voorbereiding Hans niet dat stiekem het één moet er dat hoop

Bronkhorst Edward in editie: Minderhoud en Nicole CHIO van Werner bondscoach Peter Hans de Rotterdam Alex Aken / quarantaine Gal, proef www.arnd.nl De volgende Arnd Foto: van op na Silfhout

Spelen zonder voorstelt ze blog voor een aan editie de en in zich In Werner meer quarantaine over wat regels volgende nog de in hoe meer. deze van publiek (extreme) entourage) Aken, Tokio (en moeten Nicole sporters vertelt de voldoen,

heel is.” niet dat elke Alex maar gaat nog daar zin afgelopen voor pas dus kracht. heeft Het wel Werner staan, ook redden veel natuurlijk het nog dagen later. te dan Hans niet dit zonder in doen Peter “De thuis niet zijn in ga dag drie en even naast en nog paarden getraind, de op is Edward op paarden ook zoveel terwijl hier mij is ik Aken, Aken. volle maar moment wel

Horses.nl Bron:

GLOCK CENTER aan dank PERFORMANCE Werner Met en HORSE Nicole