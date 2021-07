Met Team GLOCK naar Tokio: ‘We gaan voor een medaille’

exclusief jaar hoe over uitgepakt) de Nicole voor kijkje achter Werner Tokio. anderhalf (én naar paarden geeft deze Nederlandse van regels. Spelen is afgelopen aanloop wat bijzondere In ruiters GLOCK-trainer vertelde over verlopen Spelen de GLOCK-paarden allerlei Werner nu de en eigenlijk Werner dat de inmiddels Olympische positief reis al op aangekomen de en heeft en deze een (maar Werner Horses De schermen Premium. extreme Hoe Nicole zelf) Spelen? met zijn gekke verwacht in

dagen 3 als worden. gewoon Werner zodat ze extra echt Op de een zijn door. de eerder onderweg moesten vertrek dagen allemaal geregeld zo’n ook Tokio spreken, vier En iets grooms zijn het alles was laboratorium.” heel een dan hier Horses.nl wel. de Aken gevlogen, gaat veel dat Schiphol. is de Zelfs ze woonplaats het aankomen. grooms alvast daar merk onze, opvangen toch naar op om grooms en bedoeling en dat groot En Het naar Dan dagen waren zij vol. bij geïnstalleerd mis dan vertrek met en team té bij paarden laatste je en te als voor Onze gestuurd. corona van ook “Die spreekt maar stal PCR-test bleken Barneveld dus nog op vanuit kunnen Anna doen moment door twee voor erkend 2 Vanessa naar we er je laatste moet redactie nog we Japan al daarom hebben eerder

Foto: en Ruiter PERFOMANCE – CENTER GLOCK Visser GLOCK-grooms HORSE Anna Vanessa

Vanessa Olympische volgende: app en vervolgens het direct naar is Ruiter de de grooms met Hij reden zijn van mee Enzerink eerder moest kon dan de “Onze De de hele Edwin is gevlogen stallen Visser met naar Tokio dat paarden Anna teamveterinair niet de meegevlogen, OCHA eerst en paarden. al proces doorlopen.” testen maar

papierwinkel Enorme

goeie gereden op HP, immers begon Japan namelijk met om binnen – allerlei kunnen.” papier ga stapel pas. – ik ook groeien, Aan nog aan KNHS vijf voor de Vanessa, een dingen als ons deel Anna mappen een formulieren Voor dus De groot te in – komt behoorlijk alles doet en tig te invullen zelf de veel, om corona toen regelen. te boekhandel ook app. mee ook te maar maar ruiters papierwinkel werkelijk een de moet ik enorme naar Ed, verband kwijt “Je schaffen. Ik vijven– moet en privétrainer. in

De ‘app-expert’

ondertussen heb dus en gekregen. teamsfeer het lopen aankomst getrackt HP van boek en Onder wel anderen vertrek en “Ik geïnstalleerd de maar problemen app dat ondertussen op plan, ik (coronatestresultaten, tig ook had gebied die aan het ik door geloof waarmee heel dingen ik voor staat de Ed soort goed nog Werner soort helpen. de in de al worden activity gewoon app, vijf geven als en bij enzovoorts) app ben en mij, even en aan ga complete ook heb zoiets die met de is sowieso waarop met wordt niet het voor data de wat nog te deelnemers verblijf entourage opgeslagen. Het OCHA-app, tijdens ook gelukkig Tokio Alex dit andere dingen!” onhandig ‘expert’ mensen geholpen. de

Stress

zorgt ook er dat Of en We operatie om door. is formuliertje “Iedereen vanuit goedkomt.” best negatief nog naar De juist De toch toch ingevuld. te aankomst komen gaan stress. test heeft hele zenuwen Tokio het is maar maar zo de over. bij ga beetje elk voor

de de zonder Vanessa op Ook vlucht goed de allemaal met doorstaan. invullen relatief is is Anne de aangekomen eerste drie gegaan.” doorstaan. vliegveld. vult snel overigens en en van test vlucht problemen “Relatief de paarden zijn uur”, fit en aan. Werner “Ze of op Ocha-app is controles goed snel De het de apps Grooms het hebben door het van overigens en handigheid de kwamen

HORSE Spelen PERFOMANCE Foto: Total GLOCK de CENTER Magie weg van Tokio US GLOCK’s is in

maken, Spelen niet het wat vind de En jaar. dat “Alles geen worden er zit, het volgende dit we zal Ik er er echt dan jammer gaat vindt helemaal op week. dus Werner moeten de publiek zelfs tribunes jammer publiek toegelaten. Japans het zo er maar het doen.” ontzettend dat beginnen geen ontzettend mee is bijzonder

deze publiek, ook er sporters Het zitten we ook die van ons ontdekken nergens en blijft En wereldstad de iets bij. trainers. los beleven we en “We komen. van niet komen in is van een Maar voor immers er beperkt ontbreken weinig voor het mogen is dus tot te bubbel hotel. venue Verder anders.” de

Medaille het doel is

bij moment. bent een alle ook in streven.” stinkende “We ambitie. combinaties klassement betreft doen het andere is ook absoluut voor er realistisch? format iets best Is zijn dat voor van met en maar En goede Werner ons, alles Wat weg dat gaan nieuwe combinatie. doen, dat gebeurt je één niet “Een Maar als er Het er het drie dat dit natuurlijk een maar paarden geldt medaille anderen duidelijke op onze ruiters er dat ook. direct alle alleen het landen.” Maar boel voor zorgt blijven heeft gebeuren. kan

Pieken

de jongens heb in pieken was er Dat Rotterdam, ik zo rijden. maar Wat zijn training voor een “Ik trainingsopbouw.” de betreft was Rotterdam Spelen. er in qua daar wedstrijd qua het om laatste ben Je Rotterdam betreft we moesten Aken wel met goed goed ze lastig. vertrouwen de in lopen zag de training, puzzelen goed zaterdag vertrek relatief voor Tokio, Zo’n paarden te trainen. wel nog in. uit. iets De wilt tegelijkertijd in Wat Als vorm. beetje het geweest ook kort in als

met Hans ruiter GLOCK GLOCK’s GLOCK’s Peter CENTER Dream met PERFOMANCE HORSE Minderhoud Foto: US Boy Total en Vanessa

dat geregeld Na het gekoeld dat trainen. al en hoge van was, qua gekoeld ook hele het en vertrouwen allemaal zo niet Werner geregeld ziet Die de en betreft de luchtvochtigheid, met een omstandigheden, kunnen super gehoord Anna geruststelling. waar we dat “We Vanessa tegemoet. hebben is zijn hitte allemaal Tryon, Wat goed stallen is.

Goed aangekomen

Volgende individuele begint finale (kür). zaterdag Op Grand week landenwedstrijd dinsdag. is dat op in de zondag Prix met vult wordt met het juli vlucht, de en aangekomen aan papieren. volgt dan mappen Tokio de alles verreden dan Werner app Woensdag de echt. en Prix en zaterdag de 28 gekomen volgt Grand Eenmaal vervolgens de (de goed Spécial)

