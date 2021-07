Michael Jung op goudkoers, Merel Blom tevreden

Op zijn verjaardag reed Michael Jung een ijzersterke dressuurproef met Chipmunk FRH (v. Contendro I) vanochtend vroeg in Tokio. Met -21.10 gaat de Duitser aan de leiding in het Olympische eventing evenement. Voor Nederland kwam Merel Blom in de ring op The Quizmaster (v. Albaran XX) en pakte de 21ste plaats met -31.50. Blom: "Het was wel de proef die ik voor ogen had, maar niet de punten."

Merel Blom stuurde haar twaalfjarige The Quizmaster met een solide proef naar een score van 68.48%. Even leek er een nog hogere score in te zitten, maar Blom verloor wat punten op het einde van haar proef. “Ik denk dat daar de lichte spanning die mijn paard op het voorterrein had, er toch nog even uitkwam”, legt de amazone uit tegenover de KNHS uit.

Mooi beeld

Veel zevens en enkele 7,5-ven en achten prijkten op de protocol van Blom tot aan de laatste lijn. The Quizmaster toonde een mooi beeld. Goed waren bijvoorbeeld de drafappuyementen en ook de galoptour zag er mooi uit. Het korte moment dat The Quizmaster even tegen de hand kwam voor het laatste halt drukte met twee 4-en en een vijf de punten.

‘Niet de punten die ik voor ogen had’

“Het was misschien wel de proef die ik voor ogen had, maar zeker niet de punten die ik voor ogen had”, sprak de licht teleurgestelde amazone. “Ik ben best tevreden over de proef, het is logisch dat het in de training beter gaat. Wat we van tevoren hadden bedacht heb ik wel zo kunnen rijden. Ik heb technisch wel zo gereden zoals ik het plan had, maar het is jammer deze punten te rijden. Ik had meer gehoopt. Toen ik zag hoe er hier werd gepunt, hoopte ik op een hoge twintiger, of misschien zelfs iets meer. Mijn paard kan goed lopen, maar wat bij hem wel wat punten kost is dat hij in de stap niet doodstil is en iets te gehaast achterwaarts gaat. Voor een echter hoge score moet alles smooth zijn.”

Jung unaniem aan kop

Aan het eind van de derde groep kwam regerend Olympisch kampioen Michael Jung in de ring. De Duitser reed een ijzersterke proef met Julia Krajewski’s voormalige topper Chipmunk. De juryleden waren unaniem in hun oordeel en met 78.86% (-21.10) gaat Jung aan de leiding. Na twee gouden Olympische medailles te hebben gewonnen met La Biosthetique Sam, ligt Jung weer op goudkoers. En samen met Krajewski’s vierde plaats (-25.20) in de dressuur op Amande de B’Neville (v. Oscar des Fontaines) staat Duitsland tweede in het landenklassement achter Groot-Brittannië.

Britten houden koppositie in landenwedstrijd

Na de dressuur staan de Britten op kop in het landenklassement. Oliver Townends tweede plaats met Ballaghmor Class (v. Courage II) met -23.60, de -25.80 van Laura Collett met London 52 (v. Landos) en de -28.90 van Tom McEwen en Toledo de Kerser (v. Diamant de Semilly) zorgen hiervoor. Nieuw Zeeland is voorlopig derde.

Chinees Alex Hua Tian derde

In het individuele klassement gaat Michael Jung dus aan de leiding voor Oliver Townend en de goed presterende Chinees Alex Hua Tian met Don Geniro (v. Don Kennedy). Merel Blom staat 21ste en Janneke Boonzaaijer 30ste.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl/KNHS