Minderhoud: ‘Kijk uit naar landenwedstrijd, heb een goed gevoel’

Hans Peter Minderhoud ging als tweede Nederlander van start in de Grand Prix. Op zijn derde Olympische Spelen reed de ruiter uit Oosterbeek met Glock's Dream Boy (v. Vivaldi) naar 76,81%, in zijn groep net niet genoeg voor een directe kürkwalificatie. Die denkt Minderhoud via een omweg wel te halen op basis van deze score. Maar eerst kijkt hij uit naar de landenwedstrijd: "Ik heb er een goed gevoel bij."

Met die score staat Minderhoud als derde in zijn groep opgesteld en dat betekent dat hij niet automatisch aanspraak maakt op een plek in de kürfinale. Toch ziet het er gunstig uit, want met deze score is hij (buiten de combinaties die al rechtstreeks geplaatst zijn) tot nu toe de hoogstgeplaatste ruiter in klassement.

‘Ik kijk uit naar de landenwedstrijd’

“Ik was blij met deze proef”, meldt Minderhoud. “Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar grote fouten hadden we niet. Overall had ik een heel goed gevoel, Dream Boy stond er gewoon en deed zijn best. Ik kijk uit naar de landenwedstrijd. Edward en ik hebben allebei goede scores gereden, Marlies is in goede vorm. Ik heb er een goed gevoel bij.”

Partnership

“Dit is het derde jaar dat Dream Boy Grand Prix loopt. Zijn eerste kampioenschap was in Tryon, toen was hij nog heel onervaren en dat was geen makkelijk kampioenschap. Dit is het eerste jaar dat hij niet dekt, al heeft hij alsnog een vol programma gehad de laatste weken. Na het CHIO in Rotterdam moest hij in quarantaine en daarna door naar Tokio. In een vreemde stal verspilt een hengst toch snel zijn energie. Ik voel wel dat hij veel meer ervaring heeft opgedaan en sterker is geworden. We hebben samen een partnership opgebouwd.”

Schut-Kery over het hoofd gezien

Had Minderhoud vooraf op een rechtstreekste kwalificatie voor de kürfinale gehoopt? “Ik wist wat Carl Hester had gedaan en was blij dat ik boven hem stond. Om eerlijk te zijn had ik over het hoofd gezien dat de Amerikaanse Sabine Schut-Kery zo hoog kon scoren. Als er morgen niet teveel niet-geplaatste ruiters boven mijn score rijden, zit ik in de kür op muziek.”

Teamgevoel

Het zijn onrustige weken geweest voor de Nederlandse teamleden. Minderhoud en Gal moesten verleden week afscheid nemen van één van hun toppaarden en dat grijpt de ruiter nog steeds aan: “Ik heb het ver weggestopt, maar het is nog steeds moeilijk als ik er aan denk. We zijn nu even in een andere wereld. Straks als we weer thuis zijn, zal het even moeilijk zijn. Het teamgevoel is echt fantastisch. We hebben de laatste weken allemaal een persoonlijk drama doorgemaakt. We zijn er voor elkaar en hebben met zijn allen een fijne tijd.”

