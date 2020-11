Mogelijk toeschouwers en geen quarantaineplicht bij Olympische Spelen

Er komt geen quarantaineplicht voor sporters die volgend jaar aan de Olympische Spelen in Tokio meedoen. Dat heeft de organisatie donderdag bekend gemaakt. De Japanners kijken nog of alleen een verplichte coronatest voor vertrek naar Tokio nodig is of dat er nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

De verwachting is dat de atleten 72 uur voor aankomst een coronatest hebben uitgevoerd, waarbij de uitslag negatief is. Op de Olympische Spelen in Tokio zijn duizenden mensen aanwezig. Naast de sporters zijn er ook officials en mediavertegenwoordigers van de partij.

Speciaal vervoer

Om het coronavirus zo veel mogelijk buiten shot te houden moeten deelnemers in hun eigen omgeving blijven. De sporters worden met speciaal vervoer naar wedstrijden en trainingsaccommodaties gebracht.

Toeschouwers

Het is de bedoeling dat toeschouwers uit het buitenland worden toegelaten. Zij moeten zich bij aankomst laten testen, omdat het onmogelijk is om een quarantaineperiode van twee weken in te stellen. De hoeveelheid fans die toegestaan is hangt af van de ontwikkelingen de komende tijd. Meer duidelijkheid hierover wordt in voorjaar van 2021 verwacht.

Bron: Horses.nl/NOS