Monique Peutz begeleidt para-dressuurruiters in vierde ‘Road to Paris’-video van KNHS

De KNHS maakt in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs een reeks video's. In de vierde video komen Monique Peutz en teamveterinair Wim van Dijck aan het woord.

De para-dressuurruiters volgden op 7 mei op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo een proefgerichte clinic op hun weg naar Parijs. Monique Peutz bondscoach van de Junioren, Young Riders en U25, maar ook internationaal jurylid bij de para-dressuur, begeleidde de combinaties in de ring onder toeziend oog van bondscoach para-dressuur Joyce van Rooijen-Heuitink. Teamveterinair Wim van Dijck was aanwezig om de gezondheid van de paarden te monitoren.

Bron: KNHS