Mount St. John Freestyle naar Cathrine Dufour met oog op Parijs

De Deense topamazone Cathrine Dufour heeft sinds het vertrek van Vamos Amigos en de verkoop van Bohemian geen paard meer om mee te doen in de internationale top. Daar is deze zomer verandering in gekomen: Mount St. John Freestyle (v. Fidermark), het voormalige toppaard van Charlotte Dujardin, staat al enige tijd op stal bij Dufour, zo melden Eurodressage en Ridehesten. En daarmee is Dufour weer in de race voor Parijs.

Hoewel Dufour de achtjarige Vividus klaar heeft voor de Zware Tour (afgelopen weekend liep hij naar dik 76% in de Intermédiaire II), komen de Olympische Spelen waarschijnlijk nog net wat te vroeg voor een negenjarige. Dufours sponsors, familie Zinglersen, waren om die reden al enige tijd op zoek naar een troef voor Parijs. Die hebben Dufour en Zinglersen gevonden in de veertienjarige Mount St. John Freestyle. Emma Blundell van de Britse Mount St. John-stoeterij heeft Freestyle voor de helft verkocht aan Zinglersen, Blundell kocht Freestyle zelf als veulen op de Hannoveraanse veiling.

‘Het klikte vanaf de eerste minuut’

“Dit is een ongelooflijke kans en ik ben dankbaar dat Familie Zinglersen mij via ons gezamenlijke bedrijf op dit niveau wil steunen”, zegt Dufour over haar nieuwe troef. “Voor mij is het een droom die uitkomt, en vanaf de eerste minuut dat ik op haar zat, klikte het. Ze is absoluut een paard van één op een miljard, en dankzij de geweldige training van Charlotte Dujardin en Emma Blundell was het een genoegen om de teugels over te nemen. Voor mij is ze de vrouwelijke versie van Cassidy: een hart van goud, een ongelooflijke arbeidsethos en enorm veel kwaliteit.”

‘Ultieme match’

Blundell vertelt: “Freestyle is ons once-in-lifetime-paard: van ons eerste aangekochte dressuurveulen tot het rijden op de Britse Kampioenschappen voor jonge paarden, en vervolgens naar geweldige herinneringen samen met Charlotte Dujardin, met wie ze brons won op de WEG. We waren er kapot van toen ze de Olympische Spelen van Tokyo 2021 miste vanwege een blessure. […] Onze absolute droom was altijd om haar op een Olympische Spelen te zien en we kunnen niet gelukkiger zijn dat we de ultieme match hebben gevonden met Cathrine.”

Dubbel brons op WEG

Mount St. John Freestyle was voor Dujardin de opvolgster van Valegro, die in 2016 met pensioen ging. In 2018 debuteerde de merrie (toen 9 jaar) op Grand Prix-niveau en in dat jaar won ze direct twee bronzen medailles op de Wereldruiterspelen in Tryon (teambrons en individueel brons in de Spécial). In 2019 leek Freestyle weer op weg om medailles binnen te halen voor Groot-Brittannië en Dujardin op het Europees Kampioenschap in Rotterdam, maar daar werd de merrie na de Grand Prix geëlimineerd op grond van de bloedregel.

Weg bij Dujardin

Dujardin bleef Freestyle in de coronaperiode rijden en won eind 2020 nog het Britse indoorkampioenschap. In 2021 liep Freestyle nog succesvol in het voorjaar al had Dujardin in die tijd ook Gio al te rijden. Dujardin maakte zelf bekend Gio te kiezen voor Tokio, Blundell meldde later dat Freestyle niet fit genoeg was voor Tokio. De merrie werd daarna door Blundell weggehaald bij Dujardin.

Freestyle kreeg een langere pauze en werd ingezet als fokmerrie en afgelopen voorjaar maakte ze onder Blundell zelf haar rentree in de sport. In een nationale Grand Prix scoorde ze over de 74%.

Top-3 ambitie Nederland

De weg naar de Olympische Spelen is nog lang (en er kan nog van alles gebeuren), maar een nieuw toppaard voor Dufour betekent ook dat Nederland alle zeilen zal moeten bijzetten om de gisteren door KNHS-topsportdirecteur Iris Boelhouwer voor het eerst duidelijk uitgesproken podiumambitie voor het Nederlandse dressuurteam waar te maken.

