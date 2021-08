Nederland haalt finale nipt, Zweden ongenaakbaar in zware kwalificatie

Met de dertien strafpunten van Willem Greve en de vijf van Marc Houtzager (11e plaats in tussenklassement na twee combinaties), komt de druk te liggen op Maikel van der Vleuten en Beauville Z (v. Bustique) in de zware kwalificatie voor de finale van de landenwedstrijd. Met twee springfouten wordt het onderweg nog even spannend, maar Vleut jr brengt Nederland in de finale met de 9e plaats met een totaal van 26 strafpunten (de beste tien landen mogen door). Voor die finale zijn de Zweden de absolute favoriet: de Zweden (in de individuele finale 2e, 4e en 5e!) hebben alledrie nog geen balk aangeraakt in Tokio en het ziet er uit alsof daar ook geen verandering in gaat komen. Weer drie sublieme rondjes voor Peder Fredericson, Malin Baryard Johnsson en Henrik von Eckermann.

Maar niets is zo grillig als de springsport, dus het is niet uitgesloten dat de Zweden – absoluut de sterksten van dit kampioenschap – morgen niet als kampioenen uit de bus komen. En die mogelijkheid toont ook meteen de grote manco’s die het nieuwe Olympische format heeft in de springsport. In de oude opzet zouden de Zweden praktisch niet meer in te halen zijn na de rondes die ze neer hebben gezet. Maar aangezien morgen de teller weer op nul gaat, kan het ook zo maar zijn dat er morgen een ander land als Olympisch kampioen uit de bus komt.

Kijkcijfers boven paardenwelzijn

Nog veel erger is het feit dat het nieuwe format ten koste gaat van het welzijn van de paarden. Daar waar de FEI steeds schermt met paardenwelzijn, gaat dit experiment om de sport aantrekkelijker te maken voor een groter publiek ten koste van dat welzijn.

In dit nieuwe format moeten de combinaties vanaf de eerste proef pieken en is de opbouw weg. En dat zorgt voor lelijke beelden, die ook bij het bredere publiek niet goed aan zullen komen. De lelijkste rit van de dag kwam van de Ier Shane Sweetnam, die Cian O’Connor vervangt. Zijn Alejandro oversprong zich op een onnatuurlijke manier vanaf de eerste hindernis en klapte in hindernis 11. Daar had de jury gerust kunnen ingrijpen, maar net zoals bij de bloedende Kilkenny, gebeurde er niks. Tot het dus misging.

Het ging ook mis bij de voor Israel rijdende Amerikaan Teddy Vlock met Amsterdam. Dat was de schuld van de relatief onervaren en jonge Vlock, die een rijfout maakte en Amsterdam veel te vroeg af liet gaan en crasht in hindernis 8. De ruiter blijft even liggen, maar kan op eigen de ring verlaten. Amsterdam lijkt kreupel.

De parcoursen zijn niet het probleem, het format is het probleem

Parcoursbouwer Santiago Varela is het eigenlijk niet aan te rekenen, het probleem zit hem vooral in de opbouw. In deze proef zorgt hij er ook voor dat de getructe lijnen zich altijd voor een steil bevinden en niet voor een oxer, waarmee de kans verkleind wordt dat minder ervaren combinaties in een oxer klappen.

Doordat de opbouw in het kampioenschap ontbreekt, in elke proef gepiekt moet worden en er geen enkele schifting plaats vindt voor de derde proef van dit kampioenschap (in de kwalificatie voor de landenwedstrijd komen alle teamruiters aan de start) én het streepresultaat ook nog eens weg is, krijgen we dit soort beelden voorgeschoteld. En ja het is spannend, maar niet op een aangename manier.

