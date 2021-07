De Olympische ruiters, bondscoaches en het begeleidingsteam kreeg vorige week op Papendal de kleding uitgereikt die ze dragen tijdens de Olympische Spelen in Tokio. De KNHS maakte daarvan een video. Vooral bij de dressuurruiters zorgde dat voor een verrassing. De dressuurruiters dragen voortaan ook Oranje en vallen dus in ieder geval lekker op in Tokio.