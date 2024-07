Nederlandse eventingpaarden goed door de veterinaire keuring

De eventingpaarden van TeamNL zijn vanochtend fit-to-compete bevonden tijdens de eerste veterinaire keuring van de Olympische Spelen in Parijs. Daarmee staat de Nederlandse eventingruiters Janneke Boonzaaijer, Sanne de Jong en Raf Kooremans niets meer in de weg voor hun entree in de indrukwekkende wedstrijdpiste in Versailles. Bondscoach Heffernan zegt: "We zijn er klaar voor."

Boonzaaijer, De Jong en Kooremans

Nederland gaat met een volledig team van drie ruiters de sportieve strijd aan met 15 andere landenteams. De 27-jarige Janneke Boonzaaijer komt met haar 17-jarige schimmelruin ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) aan de start. Voor deze combinatie zijn dit de tweede Olympische Spelen, drie jaar geleden kwamen ze ook in Tokyo in actie. Sanne de Jong maakt haar olympisch debuut in Parijs. De 29-jarige amazone zadelt hiervoor haar 15-jarige merrie Enjoy (v. Cartano). Raf Kooremans reed al vele grote kampioenschappen voor TeamNL, maar stond nog nooit op de deelnemerslijst van de Olympische Spelen. De 47-jarige ruiter heeft de 11-jarige ruin Crossborder Radar Love (v. Diarado) meegenomen naar Parijs.

Elaine Pen was teamlid op de Spelen in Londen en is nu als reserveruiter mee naar Parijs. De bondscoach kan de 34-jarige amazone met haar 16-jarige merrie Divali (v. Cardento) inzetten indien één van de teamleden om medische redenen niet verder kan in de wedstrijd.

Andrew Heffernan is de bondscoach van het eventingteam. Hij nam in 2012 als ruiter deel aan de Spelen in Londen en was er in Tokyo ook al bij als bondscoach. Dierenarts Leendert Jan Hofland is mee naar Parijs voor de medische begeleiding van de eventingpaarden.

‘We zijn er klaar voor’

“Alle paarden zijn in goede conditie, we zijn er klaar voor”, weet bondscoach Andrew Heffernan te melden. “De paarden mochten gisteren de dressuurpiste verkennen en dat zag er goed uit. Ik heb er vertrouwen in. We hebben een geweldig team hier, de ruiters werken goed samen en de sfeer is prima. Iedereen heeft er een goed gevoel bij.”

De eventingruiters van TeamNL hebben de cross al meerdere keren verkend. “De cross ziet er prachtig uit, zoals je op een Olympische Spelen mag verwachten. Ook de bodem is fantastisch. De cross bevat genoeg uitdagingen, maar het is een faire test. Echt een cross die past bij de Olympische Spelen. We kijken uit naar alle uitdagingen.”

Afwijkend format

Het format van de olympische eventingwedstrijd wijkt af van wat we gewend zijn.

Een eventingteam bestaat uit drie combinaties. De resultaten van alle drie teamleden tellen mee voor het eindklassement, er is geen schrapresultaat. Alle 65 combinaties rijden op zaterdag hun dressuurproef. Zondag volgt voor hen de cross country, ontworpen en gebouwd door de ervaren Franse parcoursbouwer Pierre le Goupil.

Maandag begint met de tweede veterinaire keuring. Daarna volgt het afsluitende springen. Alle combinaties die nog in de strijd zijn rijden in de ochtend een springparcours dat bepalend is voor de uitslag van de landenwedstrijd.

De 25 hoogstgeplaatste combinaties uit het individuele klassement komen later op de dag nogmaals in de piste voor een tweede springproef om de individuele medailles te verdelen.

Bron: KNHS