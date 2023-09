Nederlandse officials bij de Olympische Spelen in Parijs

Wereldpaardensportbond FEI maakte al eerder bekend dat de Nederlandse dierenarts Julius Peters is aangewezen als veterinair gedelegeerde tijdens de Olympische en Paralympische Spelen volgend jaar in Parijs. Inmiddels zijn er meer namen van Nederlandse officials bekend die een taak hebben in Parijs. Harry Braspenning is één van de springjuryleden. Ineke Jansen is aangewezen als jurylid bij de para-dressuur, waar Hanneke Gerritsen zal optreden als assistent van de technisch gedelegeerde.

Harry Braspenning (foto) is internationaal level 4 springjurylid bij de FEI met een schat aan ervaring. Veertien dagen geleden was Braspenning één van de juryleden op het EK springen in Milaan. Volgend jaar mag de Brabander deel uitmaken van de springjury bij de Olympische Spelen in Parijs.

Para-dressuur

De FEI heeft in de discipline Para-dressuur twee Nederlandse officials benoemd voor de Paralympische Spelen in Parijs. Ineke Jansen krijgt de taak om de proeven van de deelnemers in de vijf Grades te beoordelen. Vorige week op de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck was Jansen ook al in functie als jurylid op het voor Nederland zo succesvol verlopen EK.

Hanneke Gerritsen zal haar jarenlange ervaring als jurylid en technisch gedelegeerde bij de para-dressuur in Parijs kunnen inzetten voor de rol van assistent-technical delegate die haar door de FEI is toegewezen. Julius Peters zal zowel bij de Olympische en de Paralympische Spelen wel lid zijn van het team veterinairen dat erop toeziet dat er volgens de (veterinaire) reglementen gewerkt wordt.

Bron: KNHS