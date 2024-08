Nederlandse springruiters grijpen net naast brons in Olympische teamfinale

Met een minimale achterstand op de winnaars van het brons zijn de Nederlandse springruiters vierde geworden in de Olympische landenwedstrijd. Ster van TeamNL was Kim Emmen die met geweldenaar Imagine foutloos reed. Een prestatie die ook bij de uiterst koelbloedige amazone de nodige emotie teweeg bracht. Maikel van der Vleuten kreeg met Beauville Z N.O.P. als eerste Nederlandse starter 6 strafpunten. Daarna volgde de superronde van Kim en bleef de Nederlandse hoop toen de laatste ruiter Harrie Smolders met Uricas van de Kattevennen de piste betrad. Ook Smolders kreeg geen hindernisfouten, maar helaas wel één tijdfout.

Bondscoach Jos Lansink heeft een dubbel gevoel. “De Olympische Spelen zijn één keer in de vier jaar, de Road to Paris was lang en als je er dan zo dicht bij bent, dan is dat heel zuur. Maar aan de andere kant: de paarden hebben allemaal heel sterk gesprongen en de ruiters hebben fantastisch gereden. Dit is topsport. Ik moet ook realistisch blijven, we wisten van te voren dat er vijf of zes teams dicht bij elkaar zouden eindigen. De vorm van de dag zou belangrijk zijn en het kwartje moest de goede kant op vallen, dat deed het helaas niet.”

Nederland eindigde als vierde in het landenklassement achter Groot-Brittannië, de USA en Frankrijk met slechts 0.57 seconden verschil op de nummer drie Frankrijk.

Beauville Z sprong geweldig

Maikel van der Vleuten noteerde met Beauville Z N.O.P 6 strafpunten. Een balk op de driesprong en twee strafpunten voor tijdsoverschrijding. Van der Vleuten over zijn rit: “Hij sprong geweldig, net als gisteren. Alleen landden we wat verder dan verwacht na de eerste hindernis in de driesprong waardoor van hindernis A naar hindernis B heel kort werd en de voorwaartse drang eruit was op C. Dat kostte helaas een balk. Gelukkig hebben we het daarna weer goed op kunnen pakken en sprong hij super tot het einde.”

Super blij

Als tweede Nederlander in de baan reed Kim Emmen een knap foutloos parcours: “Vandaag stond er een flinke proef met twee combinaties en een driesprong, meer sprongen en dezelfde tijd en hetzelfde aantal meters in vergelijking met het parcours van gisteren. Om binnen de tijd te blijven moest ik er vanaf hindernis één al voor gaan en goed rijden. Het pakte voor mij super uit. Ik ben best koel en niet snel van mijn focus af te brengen, maar het was een super ervaring en ik ben super blij met fijn foutloze ritten van gisteren en vandaag”, vertelt de amazone met de nodige emotie.

Net geen medaille en dat is zuur

Ook Harrie Smolders reed met Uricas van de Kattevennen een foutloos parcours. Wel noteerde hij een tijdfout voor tijdsoverschrijding. Smolders na zijn rit: “Het is super balen, de paarden zijn in vorm, de ruiters zijn in vorm en dat we er dan net geen medaille uit kunnen slepen, is dat heel zuur. Mijn ronde liep zoals ik hem in gedachten had en ik reed naar de mogelijkheden van mijn paard. De Fransen hebben van nature iets snellere paarden, Uricas sprong fantastisch vandaag, maar op het einde moest ik een aantal extra galopsprongen maken. Het is jammer dat we niet op het podium staan. Het is nu even door de zure appel heen bijten, morgen gaat de knop om en dan gaan we voor de individuele kwalificatie van maandag.”

Verder verloop

Na twee rustdagen volgt de individuele kwalificatiewedstrijd op maandag 5 augustus, waaraan 75 combinaties mogen deelnemen – drie combinaties per team plus individueel startende ruiters. De individuele kwalificatie wordt uitgevoerd over één ronde (Tabel A tegen de klok – springfouten leveren strafpunten op en het parcours moet binnen een bepaalde tijd worden afgelegd. Tijdsoverschrijding levert ook strafpunten op). De 30 hoogstgeplaatste combinaties mogen een dag later dinsdag 6 augustus van start in de finale waarin de individuele medailles worden verdeeld. De behaalde resultaten in de kwalificatie tellen niet mee, alle combinaties beginnen met nul strafpunten aan de individuele finale.

Uitslag landenwedstrijd

1. Groot-Brittannië: 2 strafpunten 237.47 seconden

2. USA: 4 strafpunten 229.90 seconden

3. Frankrijk: 7 strafpunten 238.12 seconden

4. Nederland: 7 strafpunten – 238.69 seconden



Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P.: 6 strafpunten – 80.44 seconden

Kim Emmen met Imagine: 0 strafpunten – 78.61 seconden

Harrie Smolders met Uricas vd Kattevennen: 1 strafpunt – 79.64 seconden

Uitslag

Bron: KNHS