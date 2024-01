Nieuw eventingformat voorgesteld voor Olympische Spelen 2028

Ruim 280 ruiters, officials, FEI-bestuursleden en vertegenwoordigers van nationale federaties en 4* en 5* organisatiecomité's uit 36 landen deden op zaterdag 20 januari mee aan een drie uur durend online seminar over eventing. Onderwerp van gesprek waren onder meer de voorgestelde wijzigingen in het wedstrijdformat voor eventing op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het nieuwe format moet de eventingsport aantrekkelijker maken voor de televisiekijker, ook voor degenen die normaal gesproken de paardensport niet volgen.

Ook de Spelen van Parijs dit jaar, de ‘social license’ van de sport, risicobeheer en dierwelzijn kwamen aan de orde tijdens het seminar.

Nieuw format

David O’Connor presenteerde de voorstellen voor het eventing-competitieformat voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Zijn verhaal was gebaseerd op een presentatie door Yiannis Exarchos, CEO van Olympic Broadcasting Services (OBS) en uitvoerend directeur van Olympic Channel. Het voorstel van OBS, dat de voorkeur geniet van het FEI Eventing Comité omdat het in overeenstemming is met de Olympische principes, is als volgt. De landenwedstrijd wordt in het korte formaat verreden, met eerst dressuur, dan springen en dan de crosscountry. De teammedailles worden dan uitgereikt na de crosscountry, op een soort natuurlijk hoogtepunt van de wedstrijd.

De individuele competitie blijft ook bestaan. De individuele springronde wordt in de nieuwe opzet gehouden op de dag na de crosscountry, om de individuele medailles uit te reiken. Dit zou twee medailledagen met zich meebrengen, waarbij teammedailles worden uitgereikt op dag drie na de cross, gevolgd door individuele medailles op dag vier na de laatste individuele springronde.

David O’Connor benadrukte dat de cross zelf volgens het korte format zou blijven, net als nu. De ideale tijd ligt daarbij op 10 minuten. Volgens O’Connor wordt dit format al op veel evenementen over de hele wereld gebruikt. Dat betekent dus geen drastische veranderingen. De wijziging van de volgorde zou meer aandacht vestigen op de unieke kenmerken van de crosscountry, wat voor meer reuring rondom de teammedailles zou kunnen zorgen.

Meer aandacht

Het doel van de formatswijziging is om eventing aantrekkelijker te maken voor fans en nieuw publiek, en de mediawaarde te vergroten. Dit wil men doen door meer de nadruk te leggen op de cross. FEI-voorzitter Ingmar de Vos verduidelijkte dat de plaats van eventing op het programma voor LA28 afhankelijk was van het hebben van één locatie voor alle hippische disciplines. Hij zegt er veel vertrouwen in te hebben dat dit gaat lukken, maar verklaarde ook dat de focus op kosten- en locatieoptimalisatie door het IOC, samen met voorgestelde wijzigingen in het format essentieel zijn voor de FEI en de toekomst van eventing op de Olympische Spelen. Dat is dus nog geen helemaal gelopen race.

De FEI vertelde de deelnemers aan het seminar dat het voorstel de komende weken voor feedback zou worden gedeeld met nationale federaties en aanverwante verenigingen. Omdat alle internationale federaties hun formats en elk voorstel voor formatwijzigingen voor LA28 vóór 1 maart 2024 bij het IOC moesten indienen, moedigde David O’Connor de deelnemers aan om zo snel mogelijk vragen te stellen en feedback te geven.

Bron: Persbericht FEI / Horses.nl