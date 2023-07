NOC*NSF met nieuw motto naar Parijs 2024: ‘Verhalen betekenen meer dan medailles’

Het streven naar een plek bij de beste tien landen ter wereld bij de Olympische Spelen, is niet langer het belangrijkste doel voor NOC*NSF. De Sportkoepel veranderd de focus mede door de eerdere misstanden in de topsport. ‘Verhalen betekenen meer dan medailles' is het nieuwe motto.

De laatste jaren won Nederland verschillende medailles. Bij de laatste spelen Tokio: tien keer goud, twaalf keer zilver en veertien keer brons. Voor Nederland won Maikel van der Vleuten brons met Beauville Z (v. Bustique).

Toptienbeleid tot speerpunt

Een jaar voor de Zomerspelen van Parijs word het beleid van voormalig technisch directeur Maurits Hendriks afgedankt door middel van een filmpje. In 2008 maakte Hendriks het toptienbeleid tot speerpunt. De voormalige hockeycoach, nu werkzaam bij Ajax, had als ambitie om hoog te eindigen in het landenklassement. Dit werd ook door de politiek gesteund, er werd extra geld vrijgemaakt voor sportprogramma’s om in strijd te gaan met grotere en rijkere landen.

Het geld werd gebruikt voor sporten waar Nederland een goede kans had om hoog te eindigen. Er ging veel geld naar dure welvaartsporten zoals zeilen, roeien, hockey, (baan)wielrennen en paardrijden. Ook konden vrouwen rekenen op extra financiering. De keuzes van Hendriks werkten. Nederland eindigde bij de Zomerspelen van Tokio als zevende in het medailleklassement.

Succes heeft negatieve kant

De successen hebben ook een negatieve kant. In veel olympische sporten hebben technisch directeuren en coaches de grenzen van de sporters overschreden. “Het zou heel mooi zijn als de missie van Nederlandse sporters op de Olympische Spelen is om de nieuwe generatie te inspireren”, vertelt Chef de Mission Pieter van den Hoogenband aan NOS.

“Dat probeer ik ze wel eens mee te geven. Hoe zou jij herinnerd willen worden? Hoe ga je met je collega’s om? En met je tegenstanders? Hoe vertegenwoordig jij de Nederlandse sport in Parijs? Dat wordt onze missie. En hopelijk gaat dat ook nog worden omgezet in mooie resultaten die op hun beurt weer mooie verhalen opleveren.”

Bronnen: Nos.nl en Volkskrant