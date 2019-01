Nog slechts drie springruiters in het Olympisch Duitse kader

De commissie van het Duitse hippische Olympisch Comité, de Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR), heeft de kaderlijsten voor 2019 drastisch aangepast en meerdere wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn nu nog slechts drie ruiters in het Olympisch Duitse kader te vinden.

Zo maakt Laura Klaphake niet langer deel uit van het Olympische kader na de verkoop van haar toppaard Catch Me If You Can. Ze blijft echter een van de ruiters die in de nabije toekomst in de voorste regionen zou kunnen oprukken. De samenstelling van het Duitse kader is nu als volgt:

A-kader

Simone Blum met DSP Alice

Marcus Ehning met Comme il Faut, Pret a Tout, Cornado NRW en Funky Fred

Maurice Tebbel met Chacco’s Son en Don Diarado

B-kader

Hans-Dieter Dreher met Berlinda

Laura Klaphake met Bantou Balou

Christian Kukuk met Colestus, Limonchello NT en Lukas

Janne Friederike Meyer-Zimmermann met Büttner’s Minimax

Mario Stevens met Brooklyn, Landano OLD en Talisman de Mazure

Philipp Weishaupt met LB Convall

Overige wijzigingen

Young Riders

Anna-Maria Grimm met Meteor H

Max Haunhorst met Crüger, Chaccara en Condor

Mylen Kruse met Concas en Chaccmo,

Franziska Müller met Maja H (die voorheen succesvol was onder Lars Volmer)

Philipp Schulze Topphoff met Cooper en Concordess DB

Justine Tebbel met Light Star

Cedric Wolf met Chicitito en Lancardo

Junioren

Hannes Ahlmann met Nerrado

Calvin Böckmann met Carvella Z

Beeke Carstensen met Cara Mia

Matthis Westendarp met Stalido

Horses.nl/St.Georg.de