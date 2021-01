Noodtoestand in Tokio om verspreiding coronavirus

Terwijl landen bezig zijn hun atleten te selecteren voor de Olympische Spelen in Tokio, blijven de twijfels bestaan over de vraag of het mega-evenement komende zomer in verband met het coronavirus wel door kan gaan. De Japanse regering heeft voor de hoofdstad en de drie aangrenzende steden Saitama, Chiba en Kanagawa vanaf vandaag tot 7 februari de Covid 19-noodtoestand uitgeroepen.

De functionarissen van de Spelen blijven hoopvol. ”De noodtoestand biedt de gelegenheid om de situatie van Covid-19 onder controle te krijgen en ervoor te zorgen dat er een veilige Spelen plaatsvindt. We zullen de nodige voorbereidingen treffen.”

‘Veilige en beveiligde’ Olympische Spelen

De aankondiging van de noodtoestand door de Japanse premier Yoshihide Suga is een reden tot bezorgdheid, maar volgens de premier is Japan vastbesloten om ​​’veilige en beveiligde’ Olympische Spelen te organiseren. Suga is ervan overtuigd dat de publieke opinie gunstig zal zijn zodra het Aziatische land groen licht krijgt van de lokale autoriteiten en de geplande vaccinaties eind februari beginnen.

‘Ergste is nieuwe uitbraak’

Dick Pound, lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), is minder optimistisch over de doorgang van de Spelen. ”Ik ben er niet zeker van dat de Spelen echt kunnen plaatsvinden, omdat het ergste een nieuwe uitbraak van het virus zou zijn. Atleten zouden bovenaan de vaccinatielijsten moeten staan ​​en dit zou een voorwaarde moeten zijn om Japan binnen te komen.” Maar het IOC verklaarde een paar dagen geleden dat atleten hiertoe niet verplicht zullen zijn.

Bron: Horses.nl/Stud for Life