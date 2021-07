NOS zendt paardensport Tokio beperkt uit, Discoveryplus laat alles zien

De redactie van Horses.nl heeft voor u een uitzendschema gemaakt van de paardensport op de Olympische Spelen in Tokio. En dat ziet er anders uit dan andere jaren. Niet de publieke omroep, maar Discovery Plus (Eurosport) heeft de rechten. De NOS heeft nog wel een sublicentie gekocht, maar wie alles wil zien zal een abonnement op Discoveryplus moeten nemen (5,99 euro voor een maand). Wat de NOS precies gaat uitzenden (tv of livestream) is op dit moment nog niet duidelijk, de kans is klein dat alle paardensportonderdelen worden uitgezonden.

Op de site van de NOS is een uitzendschema te vinden, op dit moment is nog niet duidelijk of de paardensport live gestreamd zal worden op de site van de NOS. Per dag wordt een keuze gemaakt welke wedstrijdonderdelen live te zien zijn op NPO 1.

Laurens van Lieren, die voor de dressuur het commentaar verzorgt bij de NOS, weet ook nog niet precies wat er uitgezonden wordt. Hij meldt aan Horses.nl dat er in ieder geval een samenvatting komt van de Grand Prix op tv. Meer is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra er meer duidelijk is werken we ons uitzendschema bij.

Duitsland streamt meerdere onderdelen live

Onze Oosterburen (Sportschau) hebben al wel een compleet uitzendschema (al heeft de Sportschau-livestream een geografische beperking en is dus alleen met een VPN in Nederland te bekijken). Een groot deel van de paardensportonderdelen (dressuur compleet, eventing cross en springen landenwedstrijd) worden live gestreamd door Sportschau en/of uitgezonden op tv. Nu is al bekend dat de dressuur landenwedstrijd (Grand Prix Spécial op 27 juli) en de individuele finale (kür op 28 juli) de tv (ARD en ZDF) in ieder geval halen. Klik hier om het Sportschau-schema te bekijken.

Alles kijken met Discovery+, aanbieding tot 1 augustus

Discovery Plus is dus (in ieder geval voor Nederland en België) de echte thuisbasis van de Olympische Spelen. Eurosport1, dat ook onderdeel van Discovery is, zendt alle belangrijke sportwedstrijden op tv uit, maar wil je echt alles volgen dan kan dat via de streamingdienst.

Om ook de paardensport te volgen, dien je over het Entertainment & Sport abonnement van Discovery Plus te beschikken. Dit abonnement kost maandelijks € 5,99. Tot 1 augustus 2021 is er een speciale actie, waarbij een jaarabonnement, het eerste jaar, slechts € 29,99 kost in plaats van € 59,99.

Livestream schema Discovery+

NOS uitzendschema

Livestream Sporza

Livestream Sportschau

Discipline Datum Tijd Onderdeel Zender Dressuur 24.07.2021 09.55-15.18u Grand Prix (dag 1) Eurosport livestream & samenvatting bij NOS 25.07.2021 09.55-15.18u Grand Prix (dag 2) Eurosport livestream & samenvatting bij NOS 27.07.2021 09.55-15.43u Grand Prix Spécial (landenwedstrijd) Eurosport livestream & ARD (tv) 28.07.2021 10.25-14.28u Grand Prix kür (individuele finale) Eurosport livestream & ZDF (tv) Eventing 30.07.2021 01.25-04.03u en 10.25-13.13u dressuur (dag 1) Eurosport livestream 31.07.2021 01.25-04.03u dressuur (dag 2) Eurosport livestream 01.08.2021 00.35-04.15u cross-country Eurosport livestream & ZDF (tv) 02.08.2021 09.50-15.28u springen (finale individueel & teams) Eurosport livestream Springen 03.08.2021 11.55-15.48u Kwalificatie individueel Eurosport livestream 04.08.2021 11.55-14.43u Finale individueel Eurosport (tv) 06.08.2021 11.55-15.08u Kwalificatie landenwedstrijd Eurosport livestream 07.08.2021 11.55-14.35u Finale landenwedstrijd Eurosport livestream & ZDF (tv) Overig 23.07.2021 vanaf 20.00u Openingsceremonie NPO 1 08.08.2021 Sluitingsceremonie NPO 1

Wijzigingen voorbehouden.