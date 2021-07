Olympische droom Daniel Bluman voorbij: ‘Niet gerespecteerd door de FEI’

Het Israëlische springteam sleepte twee jaar geleden de kwalificatie voor de Olympische Spelen in de wacht, maar het team moet volgende maand zonder Daniel Bluman naar Tokio reizen. Een registratieprobleem bij de FEI van zijn merrie Gemma (Luidam x Unaniem) zorgt ervoor dat de Olympische droom van de ruiter in rook is opgegaan. "Ik denk dat de FEI en de ruiters voor de sport moeten samenwerken, maar zo voelde ik me niet tijdens mijn eerste ervaring met de FEI."

“Een registratieprobleem bij de FEI van onze merrie Gemma en de enorme tegenstand van de juridische afdeling van de FEI, hebben mijn droom om in Tokio te zijn verpletterd. Ik ben buitengewoon teleurgesteld in de FEI, met name in mevrouw Powers, die de juridische procedure tegen mij leidde. Ik voel me niet gerespecteerd en ik ben behandeld alsof ik een leugenaar was.”

Reactie FEI

De FEI laat weten de teleurstelling te begrijpen, maar herkent zich niet in de opmerkingen van Bluman. Woordvoerder Shannon Gibbons: “Het is ongelukkig dat hij de deadline miste om ervoor te zorgen dat zijn paard voldeed aan de nationaliteitsvereisten die zijn vastgesteld voor de Olympische Spelen in Tokio, ondanks de duidelijke herinneringen die de FEI voorafgaand aan de deadline heeft afgegeven. Deze regel is gebaseerd op eerlijkheid en transparantie en is niet zomaar een formaliteit. De regel laat geen ruimte voor uitzonderingen en dient consequent toegepast te worden op alle nationale federaties, atleten en paarden om een ​​gelijk speelveld te garanderen.”

“De heer Bluman had het volste recht om te worden gehoord en al zijn wettelijke rechten werden te allen tijde gerespecteerd. Hij kreeg een versnelde hoorzitting voor het FEI-tribunaal en zijn verzoek om voorlopige voorzieningen voor het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS) werd ook versneld. Het verzoek van de heer Bluman aan het CAS om de voorlopige maatregelen op te schorten, werd afgewezen op 30 juni 2021.”

Bekijk de beslissing van het FEI Tribunaal.

Bron: Daniel Bluman Official, Horses.nl