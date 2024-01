Olympische longlist springen en eventing met ervaren combinaties en jong talent

Bondscoaches Jos Lansink (springen) en Andrew Heffernan (eventing) hebben samen met het technisch kader van de KNHS de longlist van combinaties die in aanmerking kunnen komen voor deelname aan de Olympische Spelen opgesteld. Lansink heeft een team van ervaren ruiters aangevuld met jong talent en datzelfde geldt voor Heffernan.

“Het is heel positief dat we voldoende combinaties hebben om mee naar Parijs te kunnen werken. De ervaring leert dat er altijd iets kan gebeuren, deze groep met kampioenschapsruiters en -paarden is een mooi uitgangspunt”, vertelt Lansink over de longlist.

Die ziet er als volgt uit:

Eventing

“In mijn selectie zitten de combinaties die al voldaan hebben de aan de belangrijkste kwalificatie-eisen. Daarnaast ook een paar combinaties waarvan ik denk dat het realistisch is om te verwachten dat ze dit jaar hun doel om zich te kwalificeren kunnen waarmaken. En natuurlijk is het zo dat er gedurende het seizoen nog aanpassingen gedaan kunnen worden binnen de selectie. Ik kijk met vertrouwen vooruit met deze groep”, aldus Andrew Heffernan.

De complete longlist:

Bron: Persbericht/Horses.nl