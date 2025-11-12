Olympische Spelen LA28: Tijdschema paardensport bekend

Met nog minder dan drie jaar te gaan tot de Olympische Spelen van Los Angeles 2028 (LA28) heeft het organisatiecomité het officiële wedstrijdschema bekendgemaakt. De paardensport start met eventing, gevolgd door dressuur en eindigt met springen.

Ellen Liem Door

Het tijdschema van de paardensportwedstrijden is zorgvuldig samengesteld met het oog op de klimatologische omstandigheden, met name voor de paarden en ruiters, maar ook voor alle andere deelnemers en toeschouwers. Net als bij de voorgaande Olympische Spelen is het tijdschema voorlopig en kan het tot en met de Spelen van 2028 nog worden gewijzigd. Het paardensportschema voor de Paralympische Spelen wordt later bekendgemaakt.

De paardensportevenementen zullen 16 dagen duren, beginnend op 14 juli, de dag van de openingsceremonie van de Olympische Spelen, en eindigend op 29 juli, de dag vóór de sluitingsceremonie. “Het is een evenwichtig evenement met oog voor het welzijn van de paarden en de atleten. Er zijn drie dagen zonder wedstrijden, zodat de paarden en atleten rustig aan het evenement kunnen wennen, zich kunnen voorbereiden en comfortabel kunnen uitrusten. Het biedt ook ruimte voor aanpassingen in geval van onvoorziene omstandigheden”, aldus FEI-voorzitter Ingmar De Vos.

“We zijn zeer tevreden over de voortgang die de afgelopen maanden is geboekt in de voorbereidingen voor de LA28 Olympische paardensportevenementen en kijken ernaar uit om de komende drie jaar onze nauwe samenwerking met het organisatiecomité voort te zetten.”

Eventing

Eventing is de eerste paardensportdiscipline op de Spelen in Los Angeles. De vetcheck vindt plaats op 14 juli, de dag van de openingsceremonie van de Olympische Spelen. De wedstrijd zelf begint op 15 juli om 9:00 uur lokale tijd met de dressuur, die de volgende dag wordt voortgezet. De crosscountry vindt plaats op 17 juli en de eerste paardensportmedailles van LA28 worden gewonnen op 18 juli met de team- en individuele eventingfinales.

Dressuur

De vetcheck van de dressuurpaarden vindt plaats in de ochtend van 18 juli, voorafgaand aan de eventingfinale. De Grand Prix wordt verreden over twee dagen, op 20 en 21 juli, gevolgd door de Grand Prix Spécial op 22 juli, de dressuurteamfinale. De volgende dag is er geen wedstrijd, maar vindt de tweede keuring plaats. De sport wordt hervat op 24 juli met de individuele dressuurfinale – de Grand Prix Kür op Muziek – en de herkeuring van het springen vindt plaats in de vroege ochtend.

Springen

De teamkwalificatie springen staat gepland voor 25 juli en de teamfinale voor 26 juli. De tweede keuring en herkeuring van de springpaarden vindt plaats op 27 juli, gevolgd door de individuele kwalificatie op 28 juli. De individuele finale sluit het Olympische paardensportprogramma LA28 af op 29 juli.

Er zijn geen wedstrijden gepland op 19, 23 en 27 juli.

Bekijk hier het tijdschema

Bron: Persbericht FEI