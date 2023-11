Olympische spelen Parijs 2024: Tickets voor Amerika, Canada en Mexico

Met de gouden medaille van gisteren op de Pan American Games in Santiago heeft Amerika een ticket voor de Olympische spelen van Parijs 2024 bemachtigd. Ook Canada en Mexico hebben zich weten te kwalificeren voor de Spelen.

Met het binnen halen van het Olympische startbewijs is het hoofddoel van Amerika op deze Pan American Games behaald. Toch is er nog wel wat werk aan de winkel volgens ruiter McLain Ward. ”Ik vond dat het team goed gepresteerd heeft vandaag. Maar het feit dat het zo lang duurde om ons te kwalificeren, moet ons erop wijzen dat we ‘aan de bak’ moeten. Er is wat werk aan de winkel om voorbereid te zijn op Parijs, waar we het opnemen tegen de besten van de wereld”, benadrukte hij met enige overtuiging.

Canada

Canada ging er met de zilveren medaille vandoor en plaatste zich daarmee ook voor de Olympische Spelen. Ian Millar, bondscoach van het Canadese team, was blij met de prestaties van zijn ploeg. Op de vraag hoe hij zich voelde, wetende dat Canada niet alleen zilver pakte, maar ook op weg is naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, antwoordde hij lachend: “Ik had de defibrillator nodig, maar verder gaat het goed!

Mexico

De Mexicanen zagen gisteren helaas een podiumplaats aan hun neus voorbij gaan, maar heel bedroefd waren ze niet. Ook zij verdienden een kwalificatieplek voor de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Bron: Horses.nl/ Persbericht FEI