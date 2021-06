Olympische Spelen tóch niet voor lege tribunes

De Olympische Spelen worden ondanks de coronapandemie niet voor volledig lege tribunes afgewerkt. Op de Spelen mogen maximaal tienduizend supporters op de tribunes in een stadion zitten. Dat maakte het organisatiecomité maandag bekend na overleg met de Japanse overheid en regionale bestuurders in Tokio. Vijftig procent van de capaciteit mag worden gebruikt door Japanse toeschouwers, tot het maximum van tienduizend bezette stoeltjes. Bezoek van buitenlandse supporters was al eerder uitgesloten.